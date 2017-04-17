Сборная Казахстана по хоккею назвала предварительный состав на чемпионат мира

В окончательную заявку на турнир войдут 21 игрок.
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Фото пресс-службы "Барыса"
Сборная Казахстана по хоккею назвала предварительный состав для участия в чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве.
К турниру продолжают готовиться 24 игрока. В окончательную заявку войдут 21 хоккеист, в том числе - и два вратаря, сообщает официальный сайт КФХ. "Отцепленные" три хоккеиста останутся в расположение команды в качестве запасных.
В предварительном составе большинство игроков на клубном уровне представляют "Барыс", но также есть хоккеисты из чемпионата Казахстана, ВХЛ и даже МХЛ.
Капитаном сборной Казахстана будет нападающий Брэндон Боченски, который исполняет аналогичные функции в "Барысе".
Предварительный состав сборной Казахстана:
Вратари: Виталий Колесник ("Барыс"), Сергей Кудрявцев ("Торпедо") и Никита Бояркин ("Темиртау");
Защитники: Александр Липин, Максим Семенов, Вячеслав Трясунов, Кевин Даллмэн , Роман Савченко (все - "Барыс"), Артемий Лакиза ("Номад"), Дмитрий Степанов ("Бейбарыс") и Кирилл Полохов ("Снежные Барсы");
Нападающие: Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Найджел Доус, Никита Иванов, Владимир Маркелов, Константин Пушкарев, Роман Старченко, Максим Худяков, Кирилл Панюков, Мартен Сен-Пьер, Иван Кучин, Никита Михайлис (все - "Барыс") и Антон Сагадеев ("Сарыарка").
Тренерский штаб:
Главный тренер - Эдуард Занковец; тренеры - Андрей Кудин, Евгений Королев, Владислав Занковец и Евгений Корешков; генеральный менеджер - Александр Корешков.
Чемпионат мира в группе А первого дивизиона пройдет с 22 по 28 апреля. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.
К турниру продолжают готовиться 24 игрока. В окончательную заявку войдут 21 хоккеист, в том числе - и два вратаря, сообщает официальный сайт КФХ. "Отцепленные" три хоккеиста останутся в расположение команды в качестве запасных.
В предварительном составе большинство игроков на клубном уровне представляют "Барыс", но также есть хоккеисты из чемпионата Казахстана, ВХЛ и даже МХЛ.
Капитаном сборной Казахстана будет нападающий Брэндон Боченски, который исполняет аналогичные функции в "Барысе".
Предварительный состав сборной Казахстана:
Вратари: Виталий Колесник ("Барыс"), Сергей Кудрявцев ("Торпедо") и Никита Бояркин ("Темиртау");
Защитники: Александр Липин, Максим Семенов, Вячеслав Трясунов, Кевин Даллмэн , Роман Савченко (все - "Барыс"), Артемий Лакиза ("Номад"), Дмитрий Степанов ("Бейбарыс") и Кирилл Полохов ("Снежные Барсы");
Нападающие: Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Найджел Доус, Никита Иванов, Владимир Маркелов, Константин Пушкарев, Роман Старченко, Максим Худяков, Кирилл Панюков, Мартен Сен-Пьер, Иван Кучин, Никита Михайлис (все - "Барыс") и Антон Сагадеев ("Сарыарка").
Тренерский штаб:
Главный тренер - Эдуард Занковец; тренеры - Андрей Кудин, Евгений Королев, Владислав Занковец и Евгений Корешков; генеральный менеджер - Александр Корешков.
Чемпионат мира в группе А первого дивизиона пройдет с 22 по 28 апреля. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.