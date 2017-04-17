Букмекеры сделали прогноз на первый матч сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею

Соперником станет Австрия.
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Фото с официального сайта "Барыса"
22 апреля сборная Казахстана стартует на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Матчи группы А пройдут в Киеве. В турнире примут участие шесть сборных - Украины, Казахстана, Польши, Австрии, Венгрии и Южной Кореи.
В первом матче Казахстан встретится с Австрией. Эта игра начнется в 22:30 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет KazSport.
На основное время предстоящего матча аналитики Tennisi.kz выставили следующие коэффициенты: победа Казахстана - 2.07, ничья - 4.35, победа Австрии - 2.92.
Отметим, что команды, занявшие первое и второе места на ЧМ в Киеве, в 2018 году выступят в элитном дивизионе.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.
Матчи группы А пройдут в Киеве. В турнире примут участие шесть сборных - Украины, Казахстана, Польши, Австрии, Венгрии и Южной Кореи.
В первом матче Казахстан встретится с Австрией. Эта игра начнется в 22:30 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет KazSport.
На основное время предстоящего матча аналитики Tennisi.kz выставили следующие коэффициенты: победа Казахстана - 2.07, ничья - 4.35, победа Австрии - 2.92.
Отметим, что команды, занявшие первое и второе места на ЧМ в Киеве, в 2018 году выступят в элитном дивизионе.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.