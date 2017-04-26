На турнире команда выиграла две медали.
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Альберт Линдер. Фото с сайта Ashgabat2017.com
Казахстанец Альберт Линдер признан лучшим тяжелоатлетом чемпионата Азии в Ашхабаде, передает корреспондент Vesti.kz.
Такое решение принято организаторами турнира, который проходил в столице Туркменистана с 23 по 29 апреля. 21-летний Линдер завоевал "золото" в весовой категории до 69 килограммов.
Еще одну медаль сборной Казахстана принесла Александра Аборнева, выигравшая "бронзу" в весовой категории до 75 килограммов. Для 30-летней штангистки эта награда стала четвертой на континентальных первенствах. В 2008 и 2011 году она становилась бронзовой призеркой, а в 2012 - серебряной.
Стоит отметить, что Аборнева выиграла чемпионат Азии-2013, но была лишена золотой медали из-за положительной допинг-пробы. В итоге тяжелоатлетку дисквалифицировали на два года.
Фото с сайта Ashgabat2017.com (1) и пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Казахстана (2,3)
Такое решение принято организаторами турнира, который проходил в столице Туркменистана с 23 по 29 апреля. 21-летний Линдер завоевал "золото" в весовой категории до 69 килограммов.
Еще одну медаль сборной Казахстана принесла Александра Аборнева, выигравшая "бронзу" в весовой категории до 75 килограммов. Для 30-летней штангистки эта награда стала четвертой на континентальных первенствах. В 2008 и 2011 году она становилась бронзовой призеркой, а в 2012 - серебряной.
Стоит отметить, что Аборнева выиграла чемпионат Азии-2013, но была лишена золотой медали из-за положительной допинг-пробы. В итоге тяжелоатлетку дисквалифицировали на два года.
Фото с сайта Ashgabat2017.com (1) и пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Казахстана (2,3)