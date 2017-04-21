Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер выиграл чемпионат Азии

Он опередил представителей КНДР и Китая.
Вчера 23:36
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Альберт Линдер. Фото с сайта wfrk.kz
Казахстанец Альберт Линдер выиграл золотую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетики в туркменском Ашхабаде, передает корреспондент Vesti.kz.
Выступающий в весовой категории до 69 килограммов Линдерс поднял по сумме двух упражнений 335 килограммов (148+187). Второе место занял представитель КНДР - 331 кг (148+183), а третьим стал спортсмен из Китая - 325 кг (155+170).
21-летний Линдер родом из Талдыкоргана. В 2013 году он стал чемпионом мира среди юношей, а в 2014 участвовал на ЧМ среди взрослых и занял десятое место.
С составом сборной Казахстана и расписанием чемпионата Азии можно ознакомиться здесь.
Выступающий в весовой категории до 69 килограммов Линдерс поднял по сумме двух упражнений 335 килограммов (148+187). Второе место занял представитель КНДР - 331 кг (148+183), а третьим стал спортсмен из Китая - 325 кг (155+170).
21-летний Линдер родом из Талдыкоргана. В 2013 году он стал чемпионом мира среди юношей, а в 2014 участвовал на ЧМ среди взрослых и занял десятое место.
С составом сборной Казахстана и расписанием чемпионата Азии можно ознакомиться здесь.