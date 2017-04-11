Сборная Казахстана по тяжелой атлетике назвала состав на чемпионат Азии

Турнир стартует 23 апреля в Туркменистане.
Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике определился с составом на чемпионат Азии, который стартует 23 апреля в городе Ашхабад (Туркменистан). Как сообщает пресс-служба казахстанской федерации, в него вошли девять штангистов.
МУЖЧИНЫ:
- Линдер Альберт (до 69 кг)
- Казов Айдар (до 77 кг)
- Линдер Семен (до 85 кг)
- Берсанов Ибрагим (до 105 кг)
ЖЕНЩИНЫ:
- Амангельды Асель (до 53 кг)
- Садуакасова Сауле (до 58 кг)
- Садыкова Асем (до 63 кг)
- Файзуллаева Майра (до 69 кг)
- Аборнева Александра (90+ кг)
"В новом олимпийском цикле стоят новые задачи перед первыми номерами нашей сборной. Все свои силы эти ребята направят на чемпионат мира, который пройдет в США в ноябре этого года. Сейчас мы должны опробовать вторые номера, так как, вероятно, именно они составят достойную конкуренцию нашим метрам. Мы хотим, чтобы они прошли проверку боем с сильнейшими штангистами Азии. Потому что азиатский регион - это лидер в мировой тяжелой атлетике. И по нашей информации, большинство команд там будет в обновленных составах - такие же вторые номера, которые завтра станут первыми и будут бороться за олимпийский пьедестал в Токио. Конечно, всех нынешних лидеров они не смогут сдвинуть, но борьба будет упорной. В связи с этим именно на нашу молодежь мы обращаем особое внимание, потому что нам нужно этих ребят "обкатать", посмотреть на них в соревновательной обстановке и выявить какие-либо недочеты, чтобы в дальнейшем над ними работать", - прокомментировал главный тренер сборной Юрий Мельников.
Расписание турнира (время Астаны):
23 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ:
10:00-12:00 Мужчины до 62 кг, группа В
13:00-15:00 Церемония открытия
15:00-17:00 Женщины до 48 кг, группа А
18:00-20:00 Мужчины до 56 кг, группа А
21:00-23:00 Мужчины до 62 кг, группа А
24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК:
12:00-14:00 Женщины до 53 кг, группа В
15:00-17:00 Женщины до 58 кг, группа В
18:00-20:00 Женщины до 53 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир
21:00-23:00 Женщины до 58 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир
25 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК:
13:00-15:00 Женщины до 63 кг, группа В
15:00-17:00 Мужчины до 69 кг, группа В
18:00-20:00 Женщины до 63 кг, группа А KAZSPORT (19:10)
21:00-23:00 Мужчины до 69 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир
26 АПРЕЛЯ, СРЕДА:
13:00-15:00 Женщины до 69 кг, группа В
15:00-17:00 Мужчины до 77 кг, группа В
18:00-20:00 Женщины до 69 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир
21:00-22:00 Мужчины до 77 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир
27 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ:
14:00-15:00 Женщины до 75 кг, группа В
15:00-17:00 Мужчины до 85 кг, группа В
18:00-20:00 Женщины до 75 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир
21:00-23:00 Мужчины до 85 кг, группа А
28 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА:
13:00-15:00 Мужчины до 105 кг, группа В
15:00-17:00 Мужчины до 94 кг, группа В
19:00-20:00 Женщины до 90 кг, группа А
21:00-23:00 Мужчины до 94 кг, группа А KAZSPORT (22:40)
29 АПРЕЛЯ, СУББОТА:
10:30-12:30 Мужчины 105+ кг, группа В
13:30-15:30 Мужчины до 105 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир
16:30-17:30 Женщины 90+ кг, группа А KAZSPORT прямой эфир
18:30-20:30 Мужчины 105+ кг, группа А