Сборная Казахстана по тяжелой атлетике назвала состав на чемпионат Азии

Турнир стартует 23 апреля в Туркменистане.

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике определился с составом на чемпионат Азии, который стартует 23 апреля в городе Ашхабад (Туркменистан). Как сообщает пресс-служба казахстанской федерации, в него вошли девять штангистов.

МУЖЧИНЫ:

- Линдер Альберт (до 69 кг)

- Казов Айдар (до 77 кг)

- Линдер Семен (до 85 кг)

- Берсанов Ибрагим (до 105 кг)



ЖЕНЩИНЫ:

- Амангельды Асель (до 53 кг)

- Садуакасова Сауле (до 58 кг)

- Садыкова Асем (до 63 кг)

- Файзуллаева Майра (до 69 кг)

- Аборнева Александра (90+ кг)

"В новом олимпийском цикле стоят новые задачи перед первыми номерами нашей сборной. Все свои силы эти ребята направят на чемпионат мира, который пройдет в США в ноябре этого года. Сейчас мы должны опробовать вторые номера, так как, вероятно, именно они составят достойную конкуренцию нашим метрам. Мы хотим, чтобы они прошли проверку боем с сильнейшими штангистами Азии. Потому что азиатский регион - это лидер в мировой тяжелой атлетике. И по нашей информации, большинство команд там будет в обновленных составах - такие же вторые номера, которые завтра станут первыми и будут бороться за олимпийский пьедестал в Токио. Конечно, всех нынешних лидеров они не смогут сдвинуть, но борьба будет упорной. В связи с этим именно на нашу молодежь мы обращаем особое внимание, потому что нам нужно этих ребят "обкатать", посмотреть на них в соревновательной обстановке и выявить какие-либо недочеты, чтобы в дальнейшем над ними работать", - прокомментировал главный тренер сборной Юрий Мельников.

Расписание турнира (время Астаны):

23 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ:

10:00-12:00 Мужчины до 62 кг, группа В

13:00-15:00 Церемония открытия

15:00-17:00 Женщины до 48 кг, группа А

18:00-20:00 Мужчины до 56 кг, группа А

21:00-23:00 Мужчины до 62 кг, группа А

24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК:

12:00-14:00 Женщины до 53 кг, группа В

15:00-17:00 Женщины до 58 кг, группа В

18:00-20:00 Женщины до 53 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

21:00-23:00 Женщины до 58 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

25 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК:

13:00-15:00 Женщины до 63 кг, группа В

15:00-17:00 Мужчины до 69 кг, группа В

18:00-20:00 Женщины до 63 кг, группа А KAZSPORT (19:10)

21:00-23:00 Мужчины до 69 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

26 АПРЕЛЯ, СРЕДА:

13:00-15:00 Женщины до 69 кг, группа В

15:00-17:00 Мужчины до 77 кг, группа В

18:00-20:00 Женщины до 69 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

21:00-22:00 Мужчины до 77 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

27 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ:

14:00-15:00 Женщины до 75 кг, группа В

15:00-17:00 Мужчины до 85 кг, группа В

18:00-20:00 Женщины до 75 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

21:00-23:00 Мужчины до 85 кг, группа А

28 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА:

13:00-15:00 Мужчины до 105 кг, группа В

15:00-17:00 Мужчины до 94 кг, группа В

19:00-20:00 Женщины до 90 кг, группа А

21:00-23:00 Мужчины до 94 кг, группа А KAZSPORT (22:40)

29 АПРЕЛЯ, СУББОТА:

10:30-12:30 Мужчины 105+ кг, группа В

13:30-15:30 Мужчины до 105 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

16:30-17:30 Женщины 90+ кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

18:30-20:30 Мужчины 105+ кг, группа А