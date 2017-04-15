Впервые за 12 лет ни один из немецких футбольных клубов не вышел в полуфинал еврокубков

Последним вылетел "Шальке".
Сегодня 11:44
Фото с сайта dazzletags.ru
Впервые за 12 лет полуфиналы футбольных еврокубков пройдут без участия немецких клубов, сообщает sports.ru.
Так, "Шальке" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы победил "Аякс" со счетом 3:2, но вылетел из турнира, поскольку в первой игре уступил 0:2.
Ранее "Бавария" и дортмундская "Боруссия" покинули Лигу чемпионов по итогам матчей 1/4 финала с "Реалом" и "Монако" соответственно.
Таким образом, ни один из немецких клубов впервые с сезона-2004/05 не вышел в полуфинал еврокубков.