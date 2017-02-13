Директор "Баварии" рассказал о предложении в 100 миллионов евро от "МЮ" за трансфер Мюллера

Он объяснил, почему мюнхенцы не продали игрока.
Вчера 21:30
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Томас Мюллер. Фото с сайта goal.com
Финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен в интервью Bild рассказал о предложении "Манчестер Юнайтед", который хотел купить полузащитника Томаса Мюллера.
По его словам, клуб даже не рассматривал вариант продажи игрока, который является одним из лидеров команды.
"Могу подтвердить, что "Манчестер Юнайтед" однажды предложил за Томаса Мюллера более 100 миллионов евро. Нам пришел от них факс. Но мы никогда не обсуждали идею о продаже Томаса. Если игрок нам подходит, продавать его даже за рекордные деньги и ослабить себя в спортивном плане - глупо", - цитирует Дрезена Sports.ru.
В интервью Дрезен выразил свое мнение о многомиллионных трансферах клубов из Китая.
"Думаю, стоит подождать. Через какое-то время все траты придут в норму. В экономической истории бум всегда сопровождался подъемом цен. И потом они падали. Это же произойдет и в Китае", - считает Дрезен.
Отметим, что 26-летний Мюллер является воспитанником "Баварии". За главную команду клуба он выступает с 2007 года.
О предложении "Манчестер Юнайтед" в размере 100 миллионов евро за трансфер Мюллера немецкие СМИ сообщали летом 2015 года.
По его словам, клуб даже не рассматривал вариант продажи игрока, который является одним из лидеров команды.
"Могу подтвердить, что "Манчестер Юнайтед" однажды предложил за Томаса Мюллера более 100 миллионов евро. Нам пришел от них факс. Но мы никогда не обсуждали идею о продаже Томаса. Если игрок нам подходит, продавать его даже за рекордные деньги и ослабить себя в спортивном плане - глупо", - цитирует Дрезена Sports.ru.
В интервью Дрезен выразил свое мнение о многомиллионных трансферах клубов из Китая.
"Думаю, стоит подождать. Через какое-то время все траты придут в норму. В экономической истории бум всегда сопровождался подъемом цен. И потом они падали. Это же произойдет и в Китае", - считает Дрезен.
Отметим, что 26-летний Мюллер является воспитанником "Баварии". За главную команду клуба он выступает с 2007 года.
О предложении "Манчестер Юнайтед" в размере 100 миллионов евро за трансфер Мюллера немецкие СМИ сообщали летом 2015 года.