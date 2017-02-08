Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах "Манчестер Юнайтед"

Он отметил, что клуб не будет увлекаться покупками новых игроков.
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Жозе Моуринью. Фото The Guardian
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в интервью Mirror рассказал о трансферных планах на летнее окно.
Португальский специалист отметил, что клуб не будет увлекаться покупками новых игроков, но усиление команде необходимо.
"Конечно, мы обсуждаем будущее клуба и понимаем, что у нас, как и у любой другой команды, есть уязвимые места. Но мы также знаем, что у нашего нынешнего состава есть потенциал, у нас хорошие игроки, у многих из которых сейчас идеальный возраст.
Мы не будем увлекаться. Наш клуб предпочитает брать трех-четырех игроков, а не шесть-семь. Не ждите от нас бурной трансферной кампании", - цитирует Моуринью "Чемпионат".
Отметим, что "Манчестер Юнайтед" после 24 туров АПЛ имеет в своем активе 45 очков и идет на шестом месте. Отставание от четвертой строчки, которая даст путевку в Лигу чемпионов, составляет три балла
Португальский специалист отметил, что клуб не будет увлекаться покупками новых игроков, но усиление команде необходимо.
"Конечно, мы обсуждаем будущее клуба и понимаем, что у нас, как и у любой другой команды, есть уязвимые места. Но мы также знаем, что у нашего нынешнего состава есть потенциал, у нас хорошие игроки, у многих из которых сейчас идеальный возраст.
Мы не будем увлекаться. Наш клуб предпочитает брать трех-четырех игроков, а не шесть-семь. Не ждите от нас бурной трансферной кампании", - цитирует Моуринью "Чемпионат".
Отметим, что "Манчестер Юнайтед" после 24 туров АПЛ имеет в своем активе 45 очков и идет на шестом месте. Отставание от четвертой строчки, которая даст путевку в Лигу чемпионов, составляет три балла