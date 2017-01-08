Александр Меркель забил первый мяч за "Бохум"

Казахстанец отличился в товарищеском матче против команды "Гройтер Фюрт".

Футболист национальной сборной Казахстана Александр Меркель забил первый гол за немецкий "Бохум", сообщает KazFootball.kz.

Меркель отличился в товарищеском матче против команды "Гройтер Фюрт". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Бохума", Меркель забил гол на 81-й минуте.

Напомним, "Бохум" занимает 11-е место во второй бундеслиге, имея в активе 22 очка.