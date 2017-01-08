Александр Меркель забил первый мяч за "Бохум"

Казахстанец отличился в товарищеском матче против команды "Гройтер Фюрт".
Сегодня 23:10
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Александр Меркель. Фото с официального сайта "Бохума"
Футболист национальной сборной Казахстана Александр Меркель забил первый гол за немецкий "Бохум", сообщает KazFootball.kz.
Меркель отличился в товарищеском матче против команды "Гройтер Фюрт". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Бохума", Меркель забил гол на 81-й минуте.
Напомним, "Бохум" занимает 11-е место во второй бундеслиге, имея в активе 22 очка.