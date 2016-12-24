Мануэль Нойер в четвертый раз подряд признан лучшим вратарем мира

Второе место занял Джанлуиджи Буффон.
Вчера 21:20
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Мануэль Нойер. Фото hdwlp.com
Голкипер мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер в четвертый раз подряд признан лучшим вратарем года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает "Р-Спорт".
По результатам голосования Нойер набрал 156 баллов. Второе место занял вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, который уже 15 лет неизменно попадает в топ-5 голкиперов мира.
На третьей строчке - вратарь сборной Португалии и "Спортинга" Руй Патрисиу (50), который впервые попал в рейтинг IFFHS.
Рейтинг был составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран. С его полными результатами можно ознакомиться на официальном сайте IFFHS.
По результатам голосования Нойер набрал 156 баллов. Второе место занял вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, который уже 15 лет неизменно попадает в топ-5 голкиперов мира.
На третьей строчке - вратарь сборной Португалии и "Спортинга" Руй Патрисиу (50), который впервые попал в рейтинг IFFHS.
Рейтинг был составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран. С его полными результатами можно ознакомиться на официальном сайте IFFHS.