Мануэль Нойер в четвертый раз подряд признан лучшим вратарем мира

Второе место занял Джанлуиджи Буффон.

Мануэль Нойер. Фото hdwlp.com

Голкипер мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер в четвертый раз подряд признан лучшим вратарем года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает "Р-Спорт".



По результатам голосования Нойер набрал 156 баллов. Второе место занял вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, который уже 15 лет неизменно попадает в топ-5 голкиперов мира.



На третьей строчке - вратарь сборной Португалии и "Спортинга" Руй Патрисиу (50), который впервые попал в рейтинг IFFHS.



Рейтинг был составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран. С его полными результатами можно ознакомиться на официальном сайте IFFHS.