Левандовски в рекордный шестой раз подряд признан лучшим футболистом Польши

В текущем сезоне форвард провел за "Баварию" 24 матча, в которых забил 20 голов и отдал четыре голевые передачи.
Сегодня 10:15
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Фото ©Getty Images
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски в шестой раз подряд признан лучшим футболистом Польши, что является рекордным показателем в истории вручения этой награды.
Второе место в голосовании занял защитник "Монако" Камиль Глик, третье – полузащитник "Пари Сен-Жермен" Гжегож Крыховяк.
В текущем сезоне Левандовски провел за "Баварию" 24 матча, в которых забил 20 голов и отдал четыре голевые передачи.
Второе место в голосовании занял защитник "Монако" Камиль Глик, третье – полузащитник "Пари Сен-Жермен" Гжегож Крыховяк.
В текущем сезоне Левандовски провел за "Баварию" 24 матча, в которых забил 20 голов и отдал четыре голевые передачи.