Победный гол Фалькао помог "Монако" сохранить трехочковый отрыв от ПСЖ

При этом "монегаски" отметились волевой победой.
Вчера 09:46
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Фото с сайта espnfc.com
"Монако" принимал "Дижон" в рамках 33-го тура чемпионата Франции по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Откровенно говоря, хозяева поля недооценили аутсайдера, так как победа получилась непростая. Более того, первый тайм футболисты "Монако" завершили со счетом 0:1. На 42-й минуте отличился Седрик Варроль.
Видно, в перерыве серьезную беседу с игроками провел Леонарду Жардим, поскольку второй тайм они провели более собрано. Им довелось не только отыграться, но и вырвать победу. Голы на 69-й и 81-й минутах забили Набиль Дирар и Радамель Фалькао соответственно.
Благодаря этому выигрышу "Монако" набрал 77 очков и сохранил за собой первое место в таблице. "Дижон" идет на предпоследней, 19-й позиции. В его активе 29 баллов. Занимающий вторую строчку ПСЖ от "Монако" отстает на три пункта.
Следующую игру "Монако" проведет на выезде с "Лионом" 23 апреля.
Откровенно говоря, хозяева поля недооценили аутсайдера, так как победа получилась непростая. Более того, первый тайм футболисты "Монако" завершили со счетом 0:1. На 42-й минуте отличился Седрик Варроль.
Видно, в перерыве серьезную беседу с игроками провел Леонарду Жардим, поскольку второй тайм они провели более собрано. Им довелось не только отыграться, но и вырвать победу. Голы на 69-й и 81-й минутах забили Набиль Дирар и Радамель Фалькао соответственно.
Благодаря этому выигрышу "Монако" набрал 77 очков и сохранил за собой первое место в таблице. "Дижон" идет на предпоследней, 19-й позиции. В его активе 29 баллов. Занимающий вторую строчку ПСЖ от "Монако" отстает на три пункта.
Следующую игру "Монако" проведет на выезде с "Лионом" 23 апреля.