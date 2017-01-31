Защитник "Зенита" забил гол ударом со своей половины поля

Футболист забил ударом со штрафного.
Сегодня 08:41
Фото с сайта ФК "Зенит"
Итальянский защитник питерского "Зенита" Доменико Кришито забил гол ударом со своей половины поля в товарищеском матче с датским "Оденсе".
На 10-й минуте петербуржцы заработали штрафной на своей половине поля в нескольких метрах от боковой линии. Кришито увидел, что голкипер вышел далеко из ворот, и метров с 50 отправил мяч точно в сетку ворот.
Сама встреча, прошедшая в городе Сан-Педро-дель-Пинатар (Испания), завершилась со счетом 1:1. На гол Кришито "Оденсе" ответил точным ударом Якоба Лаурсена, отличившегося на 54-й минуте.
На 10-й минуте петербуржцы заработали штрафной на своей половине поля в нескольких метрах от боковой линии. Кришито увидел, что голкипер вышел далеко из ворот, и метров с 50 отправил мяч точно в сетку ворот.
Сама встреча, прошедшая в городе Сан-Педро-дель-Пинатар (Испания), завершилась со счетом 1:1. На гол Кришито "Оденсе" ответил точным ударом Якоба Лаурсена, отличившегося на 54-й минуте.