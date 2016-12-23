Обидно, что у Георгия Жукова не получилось в "Урале" - российские СМИ

В начале декабря он перешел в "Кайрат".
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Фото пресс-службы "Урала"
Издание Bombardir.ru подвело итоги первой половины чемпионата России по футболу, вспомнив и о казахстанском полузащитнике Георгии Жукове.
22-летний Жуков провел четыре матча за "Урал" в премьер-лиге и два - в Кубке. Клуб из Екатеринбурга он покинул после своего высказывания о "детском саде" в команде и критики тренерского штаба.
"Обидно, что в РФПЛ не получилось у Георгия Жукова. Бельгиец/Русский/Казах - у игрока был большой выбор сборных, за которые он мог бы выступать, но за шесть проведенных в "Урале" матчей он не смог себя проявить и выбрал Казахстан в качестве дальнейшей карьеры как на клубном уровне, так и на уровне сборных", - пишет Bombardir.ru.
3 декабря стало известно, что Жуков подписал трехлетний контракт с "Кайратом" с условием играть и за сборную Казахстана. По данным российских СМИ, алматинцы потратили около миллиона евро за трансфер игрока, но в клубе опровергли эту информацию, не сообщив точных данных.
Родившийся в Семее Жуков с детства проживает в Бельгии. Его профессиональная карьера началась в 2013 году в составе "Беерхсхота", а после банкротства родного клуба продолжилась в "Стандарде". На родину игрок вернулся в 2014 году, когда на правах аренды перешел в "Астану", за которую в итоге отыграл два года. Тогда же Жуков получил казахстанский паспорт и даже провел один официальный матч за молодежную сборную.
В 2015 году Жуков сыграл две товарищеских игры за национальную сборную Казахстана, но неоднократно игнорировал приглашения на сборы перед официальными играми. В интервью бельгийской прессе футболист заявил, что в будущем планирует играть за Россию или Бельгию.
22-летний Жуков провел четыре матча за "Урал" в премьер-лиге и два - в Кубке. Клуб из Екатеринбурга он покинул после своего высказывания о "детском саде" в команде и критики тренерского штаба.
"Обидно, что в РФПЛ не получилось у Георгия Жукова. Бельгиец/Русский/Казах - у игрока был большой выбор сборных, за которые он мог бы выступать, но за шесть проведенных в "Урале" матчей он не смог себя проявить и выбрал Казахстан в качестве дальнейшей карьеры как на клубном уровне, так и на уровне сборных", - пишет Bombardir.ru.
3 декабря стало известно, что Жуков подписал трехлетний контракт с "Кайратом" с условием играть и за сборную Казахстана. По данным российских СМИ, алматинцы потратили около миллиона евро за трансфер игрока, но в клубе опровергли эту информацию, не сообщив точных данных.
Родившийся в Семее Жуков с детства проживает в Бельгии. Его профессиональная карьера началась в 2013 году в составе "Беерхсхота", а после банкротства родного клуба продолжилась в "Стандарде". На родину игрок вернулся в 2014 году, когда на правах аренды перешел в "Астану", за которую в итоге отыграл два года. Тогда же Жуков получил казахстанский паспорт и даже провел один официальный матч за молодежную сборную.
В 2015 году Жуков сыграл две товарищеских игры за национальную сборную Казахстана, но неоднократно игнорировал приглашения на сборы перед официальными играми. В интервью бельгийской прессе футболист заявил, что в будущем планирует играть за Россию или Бельгию.