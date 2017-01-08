За кого голосовали Байсуфинов и Исламхан при выборе лучшего футболиста 2016 года по версии ФИФА?

Церемония вручения наград ФИФА состоялась в Цюрихе.
Сегодня 10:05
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Фото с сайта ФФК
Талгат Байсуфинов. Фото Vesti.kz©
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала итоги голосования среди главных тренеров и капитанов национальных сборных в определении лучшего футболиста 2016 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Церемония вручения наград ФИФА состоялась накануне в Цюрихе. Лучшим футболистом года был признан нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. В борьбе за эту награду он опередил аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и французского форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.
В 2016 году 31-летний Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы.
От Казахстана в голосовании принимали участие Талгат Байсуфинов и Бауыржан Исламхан. Так, главный тренер сборной Казахстана лучшим футболистом 2016 года назвал Месси. На второе место он поставил Роналду, а на третье - голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.
Тройка лучших футболистов 2013 года по версии Исламхана выглядит следующим образом: 1) Андрес Иньеста, 2) Месси, 3) Роналду.
Также Байсуфинов и Исламхан отдали свои голоса при выборе лучшего тренера 2016 года, коим стал итальянский специалист Клаудио Раньери, который с "Лестером" выиграл чемпионат Англии-2015/16, опередившися в опросе француза Зинедина Зидана ("Реал") и португальца Фернанду Сантуша (сборная Португалии).
В это номинации тренер сборной Казахстана поставил на первое место Хосепа Гвардиолу (сейчас "Манчестер Сити"), на второе - Сантуша, на третье - Диего Симеоне ("Атлетико" Мадрид). Исламхан отдал первое место также Гвардиоле, второе - Зидану, а третье - Симеоне.
Церемония вручения наград ФИФА состоялась накануне в Цюрихе. Лучшим футболистом года был признан нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. В борьбе за эту награду он опередил аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и французского форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.
В 2016 году 31-летний Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы.
От Казахстана в голосовании принимали участие Талгат Байсуфинов и Бауыржан Исламхан. Так, главный тренер сборной Казахстана лучшим футболистом 2016 года назвал Месси. На второе место он поставил Роналду, а на третье - голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.
Тройка лучших футболистов 2013 года по версии Исламхана выглядит следующим образом: 1) Андрес Иньеста, 2) Месси, 3) Роналду.
Также Байсуфинов и Исламхан отдали свои голоса при выборе лучшего тренера 2016 года, коим стал итальянский специалист Клаудио Раньери, который с "Лестером" выиграл чемпионат Англии-2015/16, опередившися в опросе француза Зинедина Зидана ("Реал") и португальца Фернанду Сантуша (сборная Португалии).
В это номинации тренер сборной Казахстана поставил на первое место Хосепа Гвардиолу (сейчас "Манчестер Сити"), на второе - Сантуша, на третье - Диего Симеоне ("Атлетико" Мадрид). Исламхан отдал первое место также Гвардиоле, второе - Зидану, а третье - Симеоне.