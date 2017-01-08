Португалец ранее получил и "Золотой мяч" от France Football.

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА, передает корреспондент Vesti.kz.

Приз The Best Роналду получил на церемонии награждения в швейцарском Цюрихе. В борьбе за эту награду он опередил аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и французского форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

В 2016 году 31-летний Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы.

Победитель награды ФИФА определяется в результате голосования среди тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Каждая из четырех группы выборщиков получает равные доли голосов - по 25 процентов.

Отметим, что с 2010 по 2015 год ФИФА и France Football совместно выбирали лучшего игрока года путем голосования капитанов и тренеров национальных команд, а также журналистов. Всей организацией премии занималась ФИФА, сама награда называлась "Золотой мяч ФИФА".



В этом году сотрудничество ФИФА и France Football завершилось. Теперь журнал самостоятельно выбирает и вручает свою награду.

Ранее Криштиану Роналду получил "Золотой мяч" от France Football, в борьбе за которой он также опередил Месси и Гризманна.