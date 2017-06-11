Сергей Ташуев не сможет возглавить "Тобол"

Костанайский клуб четвертый год подряд меняет тренера по ходу сезона.
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Сергей Ташуев. Фото с сайта yuga.ru
Российский специалист Сергей Ташуев не возглавит "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Потенциальный наставник костанайцев по личным причинам не смог прилететь в Казахстан. Ожидалось, что Ташуев подпишет контракт с "Тоболом", однако этого не случится. Специалист был заинтересован в этом варианте, но трудоустроиться ему помешали определенные обстоятельства.
58-летний Ташуев известен по работе с "Кубанью", "Анжи", "Краснодаром" и донецким "Металлургом". Всего в его тренерской карьере было 17 клубов.
В ближайшие дни "Тобол" объявит имя нового главного тренера. Уже ведутся переговоры с кандидатом на вакантный пост. Ранее им назывался болгарин Николай Костов, работавший в чемпионатах Украины и Кипра, а также в первом российском дивизионе.
Предыдущий тренер "Тобола", как и Ташуев, был из России - Омари Тетрадзе покинул клуб 26 июня после поражения от "Шахтера" (0:1). Костанайцы уже четвертый сезон подряд меняют наставников по ходу сезона. После 18 проведенных игр клуб идет на пятом месте в чемпионате Казахстана.
Потенциальный наставник костанайцев по личным причинам не смог прилететь в Казахстан. Ожидалось, что Ташуев подпишет контракт с "Тоболом", однако этого не случится. Специалист был заинтересован в этом варианте, но трудоустроиться ему помешали определенные обстоятельства.
58-летний Ташуев известен по работе с "Кубанью", "Анжи", "Краснодаром" и донецким "Металлургом". Всего в его тренерской карьере было 17 клубов.
В ближайшие дни "Тобол" объявит имя нового главного тренера. Уже ведутся переговоры с кандидатом на вакантный пост. Ранее им назывался болгарин Николай Костов, работавший в чемпионатах Украины и Кипра, а также в первом российском дивизионе.
Предыдущий тренер "Тобола", как и Ташуев, был из России - Омари Тетрадзе покинул клуб 26 июня после поражения от "Шахтера" (0:1). Костанайцы уже четвертый сезон подряд меняют наставников по ходу сезона. После 18 проведенных игр клуб идет на пятом месте в чемпионате Казахстана.