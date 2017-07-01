СМИ назвали болгарского специалиста кандидатом на пост главного тренера "Тобола"

В КПЛ уже работают три его соотечественника.
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Фото с сайта sport-express.ua
Болгарский специалист Николай Костов является кандидатом на пост главного тренера костанайского "Тобола". Об этом сообщает sportal.bg.
По информации издания, Костов близок к подписанию контракта с "Тоболом". Переговоры находятся на продвинутой стадии, а плюсами в выборе кандидатуры являются его знание русского языка и опыт работы в постсоветском пространстве.
Костов на тренерском поприще работает с 1996 года. За это время он успел поработать с 11 клубами. В Болгарии он тренировал ФК "Добруджа", "Левски" и "Ботев". Уже на Кипре он поработал с "Анортосисом", "Олимпиакосом" и АЕКом, в Армении - с "Бананцом", на Украине - донецким "Металлургом", "Карпатами" и "Таврией", а в России был главным рулевым "Тосно". За всю свою тренерскую работу он смог выиграть лишь один трофей - Кубок Кипра.
Отметим, что в Казахстане уже работают три болгарских специалиста. "Астану" возглавляет Станимир Стойлов, "Иртыш" - Димитар Димитров, а "Кайсар" -Стойчо Младенов. Таким образом, Костов может стать четвертым болгарским тренером, который будет тренировать команду казахской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что "Тобол" может возглавить российский специалист Сергей Ташуев. Кроме того, СМИ также сватали в костанайский клуб и бывших тренеров "Актобе" Владимира Газзаева и Йоана Андоне.
По информации издания, Костов близок к подписанию контракта с "Тоболом". Переговоры находятся на продвинутой стадии, а плюсами в выборе кандидатуры являются его знание русского языка и опыт работы в постсоветском пространстве.
Костов на тренерском поприще работает с 1996 года. За это время он успел поработать с 11 клубами. В Болгарии он тренировал ФК "Добруджа", "Левски" и "Ботев". Уже на Кипре он поработал с "Анортосисом", "Олимпиакосом" и АЕКом, в Армении - с "Бананцом", на Украине - донецким "Металлургом", "Карпатами" и "Таврией", а в России был главным рулевым "Тосно". За всю свою тренерскую работу он смог выиграть лишь один трофей - Кубок Кипра.
Отметим, что в Казахстане уже работают три болгарских специалиста. "Астану" возглавляет Станимир Стойлов, "Иртыш" - Димитар Димитров, а "Кайсар" -Стойчо Младенов. Таким образом, Костов может стать четвертым болгарским тренером, который будет тренировать команду казахской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что "Тобол" может возглавить российский специалист Сергей Ташуев. Кроме того, СМИ также сватали в костанайский клуб и бывших тренеров "Актобе" Владимира Газзаева и Йоана Андоне.