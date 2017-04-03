Тренер по-особенному настраивал нас на игру с "Ордабасы", и мы не подвели его - Куантаев

Футболисты "Кайрата" забили три безответных мяча в ворота соперника.
Вчера 21:45
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Фото: Vesti.kz
Футболист "Кайрата" Ермек Куантаев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz итоги победного матча седьмого тура казахстанской премьер-лиги против "Ордабасы" (3:0).
"Тренер по-особенному настраивал нас на эту игру, и мы не подвели его. Мы с первых минут старались открыть счет. В первом тайме шла напряженная борьба. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей игры. Сегодня мы показали хорошую командную игру. Впереди нас ждет встреча с "Таразом". Соперник достойный, поэтому не стоит сбрасывать его со счетов", - отметил Куантаев.
Напомним, после этой победы "Кайрат", оставшийся единственной командой в сезоне КПЛ-2017 без поражений, с 14 очками поднялся на третье место, сократив отставание от лидирующей в таблице "Астаны" на два балла. При этом у астанчан есть игра в запасе. В активе "Ордабасы" осталось 13 очков.
"Тренер по-особенному настраивал нас на эту игру, и мы не подвели его. Мы с первых минут старались открыть счет. В первом тайме шла напряженная борьба. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей игры. Сегодня мы показали хорошую командную игру. Впереди нас ждет встреча с "Таразом". Соперник достойный, поэтому не стоит сбрасывать его со счетов", - отметил Куантаев.
Напомним, после этой победы "Кайрат", оставшийся единственной командой в сезоне КПЛ-2017 без поражений, с 14 очками поднялся на третье место, сократив отставание от лидирующей в таблице "Астаны" на два балла. При этом у астанчан есть игра в запасе. В активе "Ордабасы" осталось 13 очков.