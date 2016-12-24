Возвращение Талгаева в "Тараз" подчеркивает его профессионализм и веру в свою квалификацию - специалист

Новый сезон таразцы проведут в первой лиге Казахстана.
Сегодня 12:55
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- Перед Талгаевым поставлена задача вернуть "Тараз" в премьер-лигу
Фото с сайта voxpopuli.kz
Казахстанский специалист Агадилда Хасенов не сомневается, что возвращение Ваита Талгаева в "Тараз" принесет пользу местному футболу. Вот что он рассказал Vesti.kz.
"Талгаев принесет большую пользу таразскому футболу. Выстроит стратегию подготовки и комплектование команды, в этом ему помогут опыт и знания. В этом отношении рад его возвращению. Тем более в команду, оказавшуюся в трудном положении. Никто не гарантирует ей выход в премьер-лигу. Это будет зависеть от работы главного тренера. С одной стороны, это риск для него. И его можно только поддержать в том, что не побоялся принять "Тараз". К тому же все эти годы он не отходил от футбола, находился в структуре "Терека". И то, что Талгаев вернулся, говорит о его желании работать", - рассказал Хасенов.
- Учитывая его максимализм, даже сомневаться не приходится, что "Тараз" будет вести борьбу за первое место в первой лиге.
- Однозначно. Как получится в итоге, покажет время. Но понятно, что пришел не только вернуть таразцев в премьер-лигу, но и создать конкурентоспособную команду на несколько лет вперед.
- А не получится так, что выведет команду в премьер-лигу, а потом его заменят на иностранного специалиста, как часто у нас бывает?
- В случае с Талгаевым логично предположить, что этого не должно случиться. Ведь у него есть имя в футболе. Наверняка обговаривались варианты сотрудничества не на один год. Или условились о том, что выводит команду в КПЛ, а там уже посмотрят на обстоятельства. Ведь люди, пригласившие Талгаева, надеются на его огромный опыт.
- В свое время Талгаев много говорил об инвестиции средств в детский футбол и привлечении в основную команду своих воспитанников. Получается, в комплектовании состава будет отталкиваться от своих принципов?
- Наверное, начнет искать "золотую середину". Все-таки вернулся в родные края и как никто другой хорошо знает возможности местного футбола. Да и Тараз всегда давал интересных игроков. Например, на данный момент лучшим футболистом страны является воспитанник таразского футбола Бауыржан Исламхан. Другое дело, что необходимо уделить особое внимание переходу игрока из юношеского футбола во взрослый. Конечно, по возможности будет делаться ставка на своих игроков, если станут соответствовать амбициям и задачам клуба. И потом, опора на местных ребят даст импульс команде. Это мощный психологический фактор, который нельзя не использовать. Все покажут сборы.
- Интересное соперничество тренеров ожидается в первой лиге - Огая, Талгаева, Фомичева.
- Рад, что они не проявляют высокомерия в том плане, что необходимо работать только в премьер-лиге, а не в первой лиге. Это подчеркивает их профессионализм и то, что верят в свою квалификацию, в возможности клуба по выполнению поставленных задач. В то же время уровень первой лиги будет поддерживаться не только игроками, но и такими известными тренерами. Это плюс для всего казахстанского футбола.
Отметим, что Ваит Талгаев в четвертый раз принял "Тараз". Также в послужном списке заслуженного тренера работа с казахстанским клубом "Атырау" и российским "Тереком". Вместе с грозненским клубом специалист завоевывал Кубок России в 2004 году. Перед ним стоит задача вывести таразцев в премьер-лигу.
"Талгаев принесет большую пользу таразскому футболу. Выстроит стратегию подготовки и комплектование команды, в этом ему помогут опыт и знания. В этом отношении рад его возвращению. Тем более в команду, оказавшуюся в трудном положении. Никто не гарантирует ей выход в премьер-лигу. Это будет зависеть от работы главного тренера. С одной стороны, это риск для него. И его можно только поддержать в том, что не побоялся принять "Тараз". К тому же все эти годы он не отходил от футбола, находился в структуре "Терека". И то, что Талгаев вернулся, говорит о его желании работать", - рассказал Хасенов.
- Учитывая его максимализм, даже сомневаться не приходится, что "Тараз" будет вести борьбу за первое место в первой лиге.
- Однозначно. Как получится в итоге, покажет время. Но понятно, что пришел не только вернуть таразцев в премьер-лигу, но и создать конкурентоспособную команду на несколько лет вперед.
- А не получится так, что выведет команду в премьер-лигу, а потом его заменят на иностранного специалиста, как часто у нас бывает?
- В случае с Талгаевым логично предположить, что этого не должно случиться. Ведь у него есть имя в футболе. Наверняка обговаривались варианты сотрудничества не на один год. Или условились о том, что выводит команду в КПЛ, а там уже посмотрят на обстоятельства. Ведь люди, пригласившие Талгаева, надеются на его огромный опыт.
- В свое время Талгаев много говорил об инвестиции средств в детский футбол и привлечении в основную команду своих воспитанников. Получается, в комплектовании состава будет отталкиваться от своих принципов?
- Наверное, начнет искать "золотую середину". Все-таки вернулся в родные края и как никто другой хорошо знает возможности местного футбола. Да и Тараз всегда давал интересных игроков. Например, на данный момент лучшим футболистом страны является воспитанник таразского футбола Бауыржан Исламхан. Другое дело, что необходимо уделить особое внимание переходу игрока из юношеского футбола во взрослый. Конечно, по возможности будет делаться ставка на своих игроков, если станут соответствовать амбициям и задачам клуба. И потом, опора на местных ребят даст импульс команде. Это мощный психологический фактор, который нельзя не использовать. Все покажут сборы.
- Интересное соперничество тренеров ожидается в первой лиге - Огая, Талгаева, Фомичева.
- Рад, что они не проявляют высокомерия в том плане, что необходимо работать только в премьер-лиге, а не в первой лиге. Это подчеркивает их профессионализм и то, что верят в свою квалификацию, в возможности клуба по выполнению поставленных задач. В то же время уровень первой лиги будет поддерживаться не только игроками, но и такими известными тренерами. Это плюс для всего казахстанского футбола.
Отметим, что Ваит Талгаев в четвертый раз принял "Тараз". Также в послужном списке заслуженного тренера работа с казахстанским клубом "Атырау" и российским "Тереком". Вместе с грозненским клубом специалист завоевывал Кубок России в 2004 году. Перед ним стоит задача вывести таразцев в премьер-лигу.