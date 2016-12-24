Возвращение Талгаева в "Тараз" подчеркивает его профессионализм и веру в свою квалификацию - специалист

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Бублик Коппейанс 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Возвращение Талгаева в "Тараз" подчеркивает его профессионализм и веру в свою квалификацию - специалист

Новый сезон таразцы проведут в первой лиге Казахстана.

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Фото с сайта voxpopuli.kz
Фото с сайта voxpopuli.kz
Казахстанский специалист Агадилда Хасенов не сомневается, что возвращение Ваита Талгаева в "Тараз" принесет пользу местному футболу. Вот что он рассказал Vesti.kz.

"Талгаев принесет большую пользу таразскому футболу. Выстроит стратегию подготовки и комплектование команды, в этом ему помогут опыт и знания. В этом отношении рад его возвращению. Тем более в команду, оказавшуюся в трудном положении. Никто не гарантирует ей выход в премьер-лигу. Это будет зависеть от работы главного тренера. С одной стороны, это риск для него. И его можно только поддержать в том, что не побоялся принять "Тараз". К тому же все эти годы он не отходил от футбола, находился в структуре "Терека". И то, что Талгаев вернулся, говорит о его желании работать", - рассказал Хасенов.

- Учитывая его максимализм, даже сомневаться не приходится, что "Тараз" будет вести борьбу за первое место в первой лиге.

- Однозначно. Как получится в итоге, покажет время. Но понятно, что пришел не только вернуть таразцев в премьер-лигу, но и создать конкурентоспособную команду на несколько лет вперед.

- А не получится так, что выведет команду в премьер-лигу, а потом его заменят на иностранного специалиста, как часто у нас бывает?

- В случае с Талгаевым логично предположить, что этого не должно случиться. Ведь у него есть имя в футболе. Наверняка обговаривались варианты сотрудничества не на один год. Или условились о том, что выводит команду в КПЛ, а там уже посмотрят на обстоятельства. Ведь люди, пригласившие Талгаева, надеются на его огромный опыт.  

- В свое время Талгаев много говорил об инвестиции средств в детский футбол и привлечении в основную команду своих воспитанников. Получается, в комплектовании состава будет отталкиваться от своих принципов?

- Наверное, начнет искать "золотую середину". Все-таки вернулся в родные края и как никто другой хорошо знает возможности местного футбола. Да и Тараз всегда давал интересных игроков. Например, на данный момент лучшим футболистом страны является воспитанник таразского футбола Бауыржан Исламхан. Другое дело, что необходимо уделить особое внимание переходу игрока из юношеского футбола во взрослый. Конечно, по возможности будет делаться ставка на своих игроков, если станут соответствовать амбициям и задачам клуба. И потом, опора на местных ребят даст импульс команде. Это мощный психологический фактор, который нельзя не использовать. Все покажут сборы.

- Интересное соперничество тренеров ожидается в первой лиге - Огая, Талгаева, Фомичева.

- Рад, что они не проявляют высокомерия в том плане, что необходимо работать только в премьер-лиге, а не в первой лиге. Это подчеркивает их профессионализм и то, что верят в свою квалификацию, в возможности клуба по выполнению поставленных задач. В то же время уровень первой лиги будет поддерживаться не только игроками, но и такими известными тренерами. Это плюс для всего казахстанского футбола.   

Отметим, что Ваит Талгаев в четвертый раз принял "Тараз". Также в послужном списке заслуженного тренера работа с казахстанским клубом "Атырау" и российским "Тереком". Вместе с грозненским клубом специалист завоевывал Кубок России в 2004 году. Перед ним стоит задача вывести таразцев в премьер-лигу. 
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