За полями в первой лиге Казахстана не следят, как будто в степи ворота поставили - Колодин

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Эвертон Ливерпуль 0:1
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Атлетик Сельта 2:1
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Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Аль-Меррейх 2:1
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Темиртау 4:2
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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За полями в первой лиге Казахстана не следят, как будто в степи ворота поставили - Колодин

Он рассказал, что в некоторых городах есть "паласы" и кочкодромы.

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7 Комментариев
Денис Колодин. Фото пресс-службы "Алтая"
Денис Колодин. Фото пресс-службы "Алтая"
Защитник "Алтая" Денис Колодин в интервью Matchtv.ru рассказал о впечатлениях от игры в первой лиге и жизни в Семее. 

34-летний бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России в прошедшем сезоне сыграл 22 матча за клуб из Восточно-Казахстанской области. Его "Алтай" пробился в премьер-лигу, разгромив в стыковом матче "Тараз" (3:0). 

- Что происходит с вашей карьерой?
- Я провел год в первой лиге Казахстана, в совершенно новом клубе - перед сезоном две команды объединили в одну. Перед нами поставили задачу выйти в высшую лигу, мы ее выполнили. Что будет дальше, пока не знаю.

- В Казахстане хорошо платят?
- Уровень зарплат в первой лиге Казахстана не такой высокий: например, премиальные за победу были около 20 тысяч рублей. В вышке, конечно, будет больше. Сейчас жду предложений из России, но если не поступят, продлю контракт в Казахстане. Там сейчас хорошо - минус 33 градуса, но последние туры мы играли в манеже.

- Вы жили недалеко от ядерного полигона. Не боялись радиации, когда ехали?
- 200 км до этого места, но его закрыли 30 лет назад. Вроде все нормально. Хотя рассказывали, что там бомбило раз 600.

В Казахстане я жил в маленьком городке Семипалатинске, с населением в 300 тысяч. Скучно, конечно, но были друзья, общался. Семью даже не думал привозить - они бы и не поехали. Один казах сказал: "Отсюда еще никто здоровым не уезжал".

- Что такое первая лига Казахстана? Вы говорили в интервью, что в степи просто палки поставили.
- За полями особо не следят, как будто реально в степи ворота поставили. В одном городе было искусственное поле без травы - просто палас. Хуже даже, чем на "Динамо" в манеже раньше лежало. Остальные поля - кочкодромы. Из-за этого силы команд выравниваются, все становятся одинаковыми. Основная тактика - заработать штрафной в центре поля, отправить вперед защитников и сделать подачу.

- Получается, вы теперь нападающий?
- Нет, наша команда играет в другой футбол. Когда вышли на "Астану Арену" и играли стыковой матч с высшей лигой, загнали их и победили.

- В первом же матче вы сразу забили два гола.
- И все - больше не забивал. Только в свои.

- Как такой роскошный автогол получился? Наверное, вратарь не взял бы этот удар, даже если бы стоял на линии.
- Старался, без старания ничего не получится! Я сначала хотел выбить, но потом решил отдать вратарю. Не ожидал, что с левой ноги с такой силы полетит. Какое-то ощущение, что кто-то за меня ударил. Я с левой ноги умышленно с такой силы никогда бы не двинул.



- Вас не обвинили в том, что сдаете?
- Руководители спрашивали: как так, почему? Но ни в чем не обвиняли, понятно же, что я не специально.

- Вратари в Казахстане прочувствовали "пушку страшную"?
- Только наш вратарь: пушку с левой ноги по своим. Это действительно страшная была.

Знаете, до фразы про пушку я десять лет играл в клубном футболе, никто даже не замечал мой удар. Но стоило Черданцеву крикнуть, все запомнили: будто единственный матч в моей жизни. Бывает, кто-то на улице узнает, идут за спиной шепчутся: "Пушка страшная, пушка страшная". В Казахстане тоже знают, интернет-то есть у людей.
Просмотров: 1612  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Азамат Ибрагимов 20 декабря 18:01
Статус: Фанат
Рейтинг: 22
Ішіп жеп алғансоң оттай береді екен
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KAIRAT 20 декабря 19:05
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
Азамат Ибрагимов ,бірак рас кой ,футбольный полелеріміз, картофельный полеге уксайтыны ,осылай біреу айтып отырмаса жабулы казан сол күйімен кала береді,
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Fankz 20 декабря 19:44
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3368
По моему это старое интервью, было уже такое, про поля, про кочки(
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loko 20 декабря 20:57
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 649
Наша беда это поля. Когда же уже будут нормальные поля??? А про ужаснейшее поле, это он походу про Актау.
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Fankz 20 декабря 21:11
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3368
И поля у нас не те, и радиационный фон повышен в Семее, ОДНАКО работаешь ты у нас и БОЛЕЕ ТОГО, пытаешься играть и дальше. "Не плюй в колодец, из которого пьешь"
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Almas Balkeyev 20 декабря 21:45
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Правда глаза колят, но мы и дальше будем играть в огороде или в болоте. Видите ли от ремонта огорода ничего не падает.
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Viprin Viprin Вчера 00:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Лучше в степи играть чем играть на наших огородах. Позор за 25 лет, кроме Астаны арены ничего практически не построено.
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