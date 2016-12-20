За полями в первой лиге Казахстана не следят, как будто в степи ворота поставили - Колодин

Он рассказал, что в некоторых городах есть "паласы" и кочкодромы.
20 декабря 16:49
7 Комментариев
Ссылки по теме:
- Я уже не та "пушка страшная" - Денис Колодин
- Денис Колодин прокомментировал информацию об интересе клуба российской премьер-лиги
Денис Колодин. Фото пресс-службы "Алтая"
Защитник "Алтая" Денис Колодин в интервью Matchtv.ru рассказал о впечатлениях от игры в первой лиге и жизни в Семее.
34-летний бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России в прошедшем сезоне сыграл 22 матча за клуб из Восточно-Казахстанской области. Его "Алтай" пробился в премьер-лигу, разгромив в стыковом матче "Тараз" (3:0).
- Что происходит с вашей карьерой?
- Я провел год в первой лиге Казахстана, в совершенно новом клубе - перед сезоном две команды объединили в одну. Перед нами поставили задачу выйти в высшую лигу, мы ее выполнили. Что будет дальше, пока не знаю.
- В Казахстане хорошо платят?
- Уровень зарплат в первой лиге Казахстана не такой высокий: например, премиальные за победу были около 20 тысяч рублей. В вышке, конечно, будет больше. Сейчас жду предложений из России, но если не поступят, продлю контракт в Казахстане. Там сейчас хорошо - минус 33 градуса, но последние туры мы играли в манеже.
- Вы жили недалеко от ядерного полигона. Не боялись радиации, когда ехали?
- 200 км до этого места, но его закрыли 30 лет назад. Вроде все нормально. Хотя рассказывали, что там бомбило раз 600.
В Казахстане я жил в маленьком городке Семипалатинске, с населением в 300 тысяч. Скучно, конечно, но были друзья, общался. Семью даже не думал привозить - они бы и не поехали. Один казах сказал: "Отсюда еще никто здоровым не уезжал".
- Что такое первая лига Казахстана? Вы говорили в интервью, что в степи просто палки поставили.
- За полями особо не следят, как будто реально в степи ворота поставили. В одном городе было искусственное поле без травы - просто палас. Хуже даже, чем на "Динамо" в манеже раньше лежало. Остальные поля - кочкодромы. Из-за этого силы команд выравниваются, все становятся одинаковыми. Основная тактика - заработать штрафной в центре поля, отправить вперед защитников и сделать подачу.
- Получается, вы теперь нападающий?
- Нет, наша команда играет в другой футбол. Когда вышли на "Астану Арену" и играли стыковой матч с высшей лигой, загнали их и победили.
- В первом же матче вы сразу забили два гола.
- И все - больше не забивал. Только в свои.
- Как такой роскошный автогол получился? Наверное, вратарь не взял бы этот удар, даже если бы стоял на линии.
- Старался, без старания ничего не получится! Я сначала хотел выбить, но потом решил отдать вратарю. Не ожидал, что с левой ноги с такой силы полетит. Какое-то ощущение, что кто-то за меня ударил. Я с левой ноги умышленно с такой силы никогда бы не двинул.
- Вас не обвинили в том, что сдаете?
- Руководители спрашивали: как так, почему? Но ни в чем не обвиняли, понятно же, что я не специально.
- Вратари в Казахстане прочувствовали "пушку страшную"?
- Только наш вратарь: пушку с левой ноги по своим. Это действительно страшная была.
Знаете, до фразы про пушку я десять лет играл в клубном футболе, никто даже не замечал мой удар. Но стоило Черданцеву крикнуть, все запомнили: будто единственный матч в моей жизни. Бывает, кто-то на улице узнает, идут за спиной шепчутся: "Пушка страшная, пушка страшная". В Казахстане тоже знают, интернет-то есть у людей.
34-летний бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России в прошедшем сезоне сыграл 22 матча за клуб из Восточно-Казахстанской области. Его "Алтай" пробился в премьер-лигу, разгромив в стыковом матче "Тараз" (3:0).
- Что происходит с вашей карьерой?
- Я провел год в первой лиге Казахстана, в совершенно новом клубе - перед сезоном две команды объединили в одну. Перед нами поставили задачу выйти в высшую лигу, мы ее выполнили. Что будет дальше, пока не знаю.
- В Казахстане хорошо платят?
- Уровень зарплат в первой лиге Казахстана не такой высокий: например, премиальные за победу были около 20 тысяч рублей. В вышке, конечно, будет больше. Сейчас жду предложений из России, но если не поступят, продлю контракт в Казахстане. Там сейчас хорошо - минус 33 градуса, но последние туры мы играли в манеже.
- Вы жили недалеко от ядерного полигона. Не боялись радиации, когда ехали?
- 200 км до этого места, но его закрыли 30 лет назад. Вроде все нормально. Хотя рассказывали, что там бомбило раз 600.
В Казахстане я жил в маленьком городке Семипалатинске, с населением в 300 тысяч. Скучно, конечно, но были друзья, общался. Семью даже не думал привозить - они бы и не поехали. Один казах сказал: "Отсюда еще никто здоровым не уезжал".
- Что такое первая лига Казахстана? Вы говорили в интервью, что в степи просто палки поставили.
- За полями особо не следят, как будто реально в степи ворота поставили. В одном городе было искусственное поле без травы - просто палас. Хуже даже, чем на "Динамо" в манеже раньше лежало. Остальные поля - кочкодромы. Из-за этого силы команд выравниваются, все становятся одинаковыми. Основная тактика - заработать штрафной в центре поля, отправить вперед защитников и сделать подачу.
- Получается, вы теперь нападающий?
- Нет, наша команда играет в другой футбол. Когда вышли на "Астану Арену" и играли стыковой матч с высшей лигой, загнали их и победили.
- В первом же матче вы сразу забили два гола.
- И все - больше не забивал. Только в свои.
- Как такой роскошный автогол получился? Наверное, вратарь не взял бы этот удар, даже если бы стоял на линии.
- Старался, без старания ничего не получится! Я сначала хотел выбить, но потом решил отдать вратарю. Не ожидал, что с левой ноги с такой силы полетит. Какое-то ощущение, что кто-то за меня ударил. Я с левой ноги умышленно с такой силы никогда бы не двинул.
- Вас не обвинили в том, что сдаете?
- Руководители спрашивали: как так, почему? Но ни в чем не обвиняли, понятно же, что я не специально.
- Вратари в Казахстане прочувствовали "пушку страшную"?
- Только наш вратарь: пушку с левой ноги по своим. Это действительно страшная была.
Знаете, до фразы про пушку я десять лет играл в клубном футболе, никто даже не замечал мой удар. Но стоило Черданцеву крикнуть, все запомнили: будто единственный матч в моей жизни. Бывает, кто-то на улице узнает, идут за спиной шепчутся: "Пушка страшная, пушка страшная". В Казахстане тоже знают, интернет-то есть у людей.