Казахстанские фанаты присоединились ко всемирному флешмобу "Венгер, убирайся"

Болельщики протестуют против тренера от Нью-Йорка до Сиднея.

SPOTTED: "Wenger Out" on a billboard in Times Square, New York. pic.twitter.com/VwTkIIZ1Tx — Football Tweets (@FutballTweets) 14 апреля 2017 г.

#wengerout banner spotted at final basketball match in Saudi Arabia, Jeddah last night. pic.twitter.com/vgxcDTBsbG — #WengerOut (@_tamafc) 4 апреля 2017 г.

Image: A 'Wenger Out' sign at WWE Monday Night Raw in Orlando, Florida tonight. #afc pic.twitter.com/IRKjQHmujZ — afcstuff (@afcstuff) 4 апреля 2017 г.

@Arsenal meanwhile a #WengerOut sign in a proteste in front of the Lebanese University pic.twitter.com/xMu35J5dmL — Khaled El Ghazzawi (@the_ghazzawi) 4 апреля 2017 г.

New Zealand vs. Fiji World Cup qualifier



Capacity: 35,000

Attendance: 500

Wenger Out banners: 1 pic.twitter.com/1y3sq9rIap — Freebets.co.uk (@freebetscouk) 30 марта 2017 г.

A #WengerOut banner at a Trump rally. WOBs are really going over the edge now. #OneArseneWenger pic.twitter.com/GAXO22ZOiS — Wenger's Only Son (@HerPhiez_) 21 февраля 2017 г.

This is #Arsenal FC not Arsen FC #wengerout Публикация от mustafa muhammad (@mustafa.saddam33) Мар 27 2017 в 10:31 PDT

Arsenal fan unfurls 'Wenger In' banner at WrestleMania : Many disgruntled Gunners fan.. https://t.co/grAtuc9Zz7 pic.twitter.com/g5ENgdO3wq — Football News (@Euro16fr) 2 апреля 2017 г.

Казахстанские фанаты присоединились к всемирному флешмобу("Венгер, убирайся"), передает корреспондент Vesti.kz Цель акции - добиться отставки главного тренера лондонского " Арсенала . Контракт француза заканчивается после окончания этого сезона, а многие фанаты не хотят, чтобы он продлил соглашение.Плакат с надписью Wenger Out появилсячемпионата Казахстана между "" и молодежной командой " Тараза " (1:0). Игра прошла сегодня, 14 апреля, на алматинском стадионе ЦСКА, на котором свои домашние встречи планирует проводить "Рузаевка" из одноименного села в Северо-Казахстанской области.Среди держащих плакат Wenger Out можно заметить известного комментатораи ведущего программы "Наш футбол.kz""Я сам не болею за "Арсенал", но у меня много друзей среди их фанатов. Решил показать этот плакат на матче второй лиги чемпионата Казахстана - а почему бы и нет? Таким образом я поддержал своих друзей. Ну и, честно говоря, самому интересно посмотреть, каким будет "Арсенал" без Венгера", - сказал Воликов.Это уже не первое появление плаката с надписью Wenger Out в Казахстане. Ранее его продемонстрировали на выписке ребенка из роддома.Начали же акцию фанаты "Арсенала", живущие в Лондоне и посещающие каждый матч на стадионе "Эмирейтс". Они неоднократно устраивали протесты против Венгера, а однажды даже арендовали самолет для призыва к тренеру.После этого к акции присоединились фанаты "Арсенала" со всего мира. Они не ограничиваются спортивными мероприятиями, но и демонстрируют призыв к Венгеру на забастовках и концертах.Есть и те, кто поддерживает Венгера, однако они - в меньшинстве67-летний Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Англии, однако последний титул был добыт еще в сезоне 2003/04. Неудачи преследуют "Арсенал" и в Лиге чемпионов, где семь сезонов подряд "канониры" вылетают в 1/8 финала.