"Арсенал" предложил Алексису Санчесу рекордную для АПЛ зарплату

Пока больше всех получает Поль Погба.
14 апреля 08:49
Алексис Санчес. Фото с сайта 101greatgoals.com
Лондонский "Арсенал" предложил своему нападающему Алексису Санчесу новый контракт, по которому чилийский форвард будет получать рекордные для АПЛ 300 000 фунтов в неделю, сообщает "Чемпионат.сом".
Отмечается, что футболист еще не ответил на предложение о новом контракте.
Текущая зарплата нападающего составляет 130 000 фунтов в неделю, а самым высокооплачиваемым футболистом "Арсенала" является Месут Озил, который получает 140 000 фунтов в неделю.
На данный момент самую большую зарплату в АПЛ получает полузащитник "МЮ" Поль Погба - 290 000 фунтов в неделю.