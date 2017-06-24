Казахстан победил Аргентину в парной встрече и вышел вперед в матче Кубка Дэвиса

Перед этой игрой сборная Казахстана произвела замену.
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Александр Недовесов. Фото Никиты Басова©
Сборная Казахстана вышла вперед в матче Кубка Дэвиса против Аргентины, передает корреспондент Vesti.kz.
Во второй день в Астане теннисисты провели парную встречу. Казахстан представляли Александр Недовесов и Тимур Хабибулин, а Аргентину - Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени. В четырех сетах волевую победу праздновали хозяева корта - 5:7, 6:4, 7:5, 6:4.
Таким образом, на данный момент в матче Казахстан - Аргентина счет 2:1. За день до этого Михаил Кукушкин в четырехчасовой встрече победил Гвидо Пелью, а Дмитрий Попко уступил Диего Шварцману. Победитель противостояния получит путевку в Мировую группу.
Завтра, 17 сентября, Кукушкин может принести Казахстану досрочную победу. Его матч со Шварцманом начнется в 13:40, а в прямом эфире его покажет QazSport. В случае необходимости после них на корт выйдут Попко и Пелья.
Отметим, что изначально на парную встречу с Недовесовым был заявлен Кукушкин, но капитан Диас Доскараев произвел замену.
Во второй день в Астане теннисисты провели парную встречу. Казахстан представляли Александр Недовесов и Тимур Хабибулин, а Аргентину - Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени. В четырех сетах волевую победу праздновали хозяева корта - 5:7, 6:4, 7:5, 6:4.
Таким образом, на данный момент в матче Казахстан - Аргентина счет 2:1. За день до этого Михаил Кукушкин в четырехчасовой встрече победил Гвидо Пелью, а Дмитрий Попко уступил Диего Шварцману. Победитель противостояния получит путевку в Мировую группу.
Завтра, 17 сентября, Кукушкин может принести Казахстану досрочную победу. Его матч со Шварцманом начнется в 13:40, а в прямом эфире его покажет QazSport. В случае необходимости после них на корт выйдут Попко и Пелья.
Отметим, что изначально на парную встречу с Недовесовым был заявлен Кукушкин, но капитан Диас Доскараев произвел замену.