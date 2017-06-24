Михаил Кукушкин вывел Казахстан вперед в противостоянии с Аргентиной в Кубке Дэвиса

Победитель этого противостояния в следующем году выступит в Мировой группе Кубка Дэвиса.
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Михаил Кукушкин обыграл Гвидо Пелью в первом матче Кубка Дэвиса и вывел Казахстан вперед в противостоянии с Аргентиной, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, которая проходит в Астане, завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2, 6:4. Матч между первой ракеткой Казахстана и шестой ракеткой Аргентины проходил почти четыре часа (3:56). Стоит отметить, что Кукушкин десять раз подал навылет, активно выиграл 38 очков и совершил 60 невынужденных ошибок. На счету его соперника девять эйсов, 27 виннеров и 73 неточности.
Во втором матче противостояния на корт выйдут казахстанец Дмитрий Попко и Диего Себастьян Шварцман из Аргентины. Напомним, что победитель этого противостояния в следующем году выступит в Мировой группе Кубка Дэвиса.