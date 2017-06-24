Аргентина сравняла счет в матче Кубка Дэвиса с Казахстаном в Астане

Победитель противостояния получит место в Мировой группе.
Сегодня 18:38
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Дмитрий Попко. Фото с сайта ktf.kz
Теннисист сборной Казахстана Дмитрий Попко проиграл аргентинцу Диего Шварцману в матче Кубка Дэвиса, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Астане завершилась победой Шварцмана в трех сетах - 6:4, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте ровно два часа.
Открывалась же матчевая встреча Казахстан - Аргентина победой Михаила Кукушкина над Гвидо Пельей в четырех сетах.
Завтра, 16 сентября, состоится парная встреча, которая начнется в 14:00 по времени Астаны. Соперниками Александра Недовесова и Михаила Кукушкина станут Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени.
На 17 сентября запланированы две одиночные встречи. Матчевая встреча будет длиться до трех побед одной из команд. Победитель противостояния получит путевку в Мировую группу Кубка Дэвиса.
Встреча в Астане завершилась победой Шварцмана в трех сетах - 6:4, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте ровно два часа.
Открывалась же матчевая встреча Казахстан - Аргентина победой Михаила Кукушкина над Гвидо Пельей в четырех сетах.
Завтра, 16 сентября, состоится парная встреча, которая начнется в 14:00 по времени Астаны. Соперниками Александра Недовесова и Михаила Кукушкина станут Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени.
На 17 сентября запланированы две одиночные встречи. Матчевая встреча будет длиться до трех побед одной из команд. Победитель противостояния получит путевку в Мировую группу Кубка Дэвиса.