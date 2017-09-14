Пять причин, почему в этом году нельзя пропустить "Тур Алматы"

Программа "Тура" стартует уже 28 сентября.

Уже 28 сентября стартует официальная программа "Тура Алматы-2017". Начнется она с уникальной для алматинцев возможности пообщаться и даже посоревноваться со звездами велокоманды "Астана". А уже затем, 29 сентября состоится официальная презентация участников юбилейного "Тура" и уже 30 сентября гонщики отправятся в "бой" по маршруту первого, городского этапа гонки. Официальный сайт гонки Tourofalmaty.kz расписал пять причин, почему пропускать юбилейный "Тур" жителям Южной столицы нельзя ни при каких обстоятельствах.

Причина №1: Уникальные впечатления. У европейцев к велоспорту самое трепетное отношение. Они за несколько дней приезжают на дороги значимых соревнований и живут в арендованных кемперах в ожидании гонки. Казахстанские болельщики из-за дальних перелетов и больших расходов чаще всего вынуждены следить за событиями дистанционно и не могут испытать на себе атмосферу всего того, что окружает подобные мероприятия. Зато они получают такую возможность во время главного события в казахстанском календаре велогонок. Ведь гонка это не только спортивная часть, где все упирается в вопрос: кто победит? Любительские заезды, розыгрыши призов, конкурсы со спортсменами - все это состоится 28 сентября. На следующий день на площади перед Дворцом Республики будет презентация команд, где можно будет взглянуть не только на участников, но и на их "боевой" инвентарь. И только после этого - вживую увидеть за тем, как летит по трассе пелотон. Незабываемое зрелище.

Причина №2: Городской круг. Четыре предыдущие версии "Тур Алматы" задействовал проспект Аль-Фараби и "Восточку". Широкая дорога, мало поворотов, чрезвычайно простая навигация. В этот раз организаторы подготовили что-то новое. На первом этапе гонщикам придется показать умение хорошо проходить извилистые городские трассы, что на средней скорости под 50 км/ч не очень просто. Полчаса гонки по центральным улицам Алматы, где почти нет плоских участков, это шанс для многих андердогов разорвать пелотон на куски. Наверняка им кто-то постарается воспользоваться. Кроме этого почему-то многие недооценивают обстоятельство в виде четырех кругов по индустриальной зоне. Там много непростых отрезков, которые, скорее всего, разорвут основную группу на куски. Например, в групповой гонке на чемпионате страны на финиш приехали несколько маленьких осколков - в первом из которых двое ребят с хорошим темповым куском: Артем Захаров и Алишер Жумакан. Поэтому ждать группового спринта перед "Алматы Арена" вряд ли стоит, хотя это тоже всегда зрелищно.

Причина №3: Финиш на Медеу. Главная интрига нового маршрута. Легендарный высокогорный каток уже много десятилетий известен за пределами Казахстана, но велогонка подобного масштаба сюда приедет впервые. 160,5 километра - для профессионалов вроде бы не так много. Но 4/5 дистанции - это знакомый по прошлым версия маршрут, где пелотон никогда не приезжал на финиш компактно. А самое интересное, разумеется, будет уже непосредственно на подъеме. Согласно регламенту UCI "медеуское" восхождение соответствует 1 категории горной классификации благодаря протяженности (подъем примерно 15 км). Здесь не найти экстремальных градиентов, но участки 7-8 процентов дают хороший фундамент для атаки. От Моста до Фонтана самые подготовленные проезжают менее чем за 30 минут, любителям нужно около часа. Как минимум, всем будет крайне любопытно взглянуть на время на этом отрезке победителя этапа. И не забывайте о потрясающих пейзажах в окрестностях Медеу, которым наверняка уделят немало внимания во время телевизионной трансляции. Ведь "Тур Алматы" - отличная возможность познакомить с местными красотами иностранных любителей горного туризма.

Причина № 4: "Астана" в пелотоне. Казахстанская команда WorldTour регулярно приезжает в Алматы в соревновательном формате лишь раз в год именно на эту гонку. На чемпионате Казахстана ее гонщики представляют свои регионы, а здесь они будут подчинены интересам своей велогруппы. Трехкратный победитель "Тура Алматы" Алексей Луценко набрал огненную форму, что подтвердилось победой и вторым местом на этапах "Вуэльты". Все говорит о том, что он в состоянии дать стране угля и на чемпионате мира в Бергене. Другим звездным участником ростера "Астаны" может стать Якуб Фульсанг. Датчанин в этом году победил всех драконов, включая Фрума, на "Критериуме ду Дофине", а значит - вполне может сам скоро стать таким же драконом. Проверить это на "Большой петле-17" не получилось из-за обидной травмы, но потенциал никуда не делся. Если вы находитесь в Алматы и интересуетесь спортом, вы упустите возможность взглянуть на человека, который в следующем году действительно способен выиграть "Тур де Франс"? Кстати такая возможность будет и на подъеме на Медеу - организаторы обещают, что уже обеспокоились вопросом логистики для болельщиков.

Причина №5: Интрига. Разумеется, 19 других команд не будут благодушно смотреть, как "Астана" пытается построить гонку по удобному для себя сценарию. Регламент UCI позволяет выступать здесь профессиональным, континентальным и проконтинентальным командам, а также национальным сборным. В этом году Международный союз велосипедистов повысил статус гонки до 2.1. Ее дальнейший рост неизбежно приведет к повышению общего уровня участников. Но и в этот раз на "Туре Алматы" найдется кому попробовать перехитрить ворлдтуровскую "Астану". Официально составы команд еще не обнародованы, но ребят уровня хорошо знакомого казахстанским болельщикам Реми Де Григорио, мы наверняка дождемся. Кроме этого, сборная Казахстана и Vinо - AstanaMotors вряд ли упустят возможность проявить себя перед менеджментом "Астаны". Никто спокойной жизни здесь никому точно не гарантирует. А значит - будет интересно.

Узнать об особенности маршрутов двухдневной велогонки, а также посмотреть, как будет выглядеть маршрут можно здесь.

Фото с сайта tourofalmaty.kz.