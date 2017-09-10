Пятый "Тур Алматы". Особенности маршрутов двухдневной велогонки

Первый этап стартует 30 сентября.

Велогонка "Тур Алматы" впервые пройдет в два дня. За это время гонщики проедут по двум разным маршрутам, которые удовлетворят и спринтеров, и "горняков". Другой важной особенностью организации юбилейной гонки - динамичное перекрывание дорог. Подробности в материале Vesti.kz.



До этого года велогонка проводилась в формате "однодневки" с категорией 1.1. Теперь в календаре Международного союза велосипедистов (UCI) "Тур Алматы" имеет маркировку 2.1: UCI одобрил запрос об улучшении категории. Это прежде всего скажется в дальнейшем на росте количества и качества участников.



Тем более, что привлечь теперь можно гонщиков любой специфики. Пятый "Тур Алматы" пройдет не только в пределах города. Участников ждет и горный отрезок с финишем на высокогорном катке Медеу.



Итак, два этапа с разными местами стартов и финиша. Такой подход в организации заездов позволит как можно меньше времени перекрывать автомобильное движение. Для разгрузки дорог будет использована тактика оперативного, динамичного перекрывания трассы - как только спортсмены достигнут точек назначения, движение будет возобновлено.







Кроме того, старт и финиш теперь будет располагаться не на проезжей части.



"Единственный сложный момент - это участок, который предстоит проехать гонщикам во время первого этапа - три круга по девять километров по улицам Толе би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан. Учитывая скорость профессиональных велогонщиков, 27 километров "городского круга" займут 30-40 минут, после чего спортсмены отправятся дальше по маршруту, а улицы снова будут открыты и движение городских машин не будет парализовано.



Также очень важно отметить, что зоны старта и финиша Тура и в первый, и во второй день будут организованы у зданий, а не на проезжей части. В таком большом и динамичном городе, как Алматы, следует учитывать все технические нюансы и создавать условия, при которых возникнет как можно меньше неудобств для горожан",- отметил президент Казахстанской федерации велоспорта Дархан Калетаев.



Первый этап стартует 30 сентября на территории Казахстанско-Британского технического университета, рядом с площадью "Астана". "Городской круг" охватит улицы Толе Би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая, Желтоксан. После чего пелотон направится до ВОАД, и далее проедет по аль-Фараби, Саина и Момышулы. Финиш будет сосредоточен на территории "Алматы Арены".​







На следующий день гонщики отправятся к зданию "Халык Арены", где будет дан старт второму этапу. Схема маршрута: круг (ВОАД-аль-Фараби); далее разворот на развязке Кульжинского тракта; еще один разворот на развязке Парка Первого Президента​. И, наконец, финальный отрезок от Парка Первого Президента до высокогорного катка Медеу (по улице Достык).







"Я помню, все специалисты и гонщики, которые выступали на "Туре Алматы", глядели на снежные хребты и говорили: "Когда рядом такое богатство - грех не использовать". Но для однодневной гонки горная трасса не очень подходила - должны ведь и люди на центральных улицах города полюбоваться соревнованиями, и шансы надо дать многим гонщикам. В этот раз один из этапов будет более "демократичным", а второй - бескомпромиссно горным. Так что, как говорится, слово дадут всем",- прокомментировал новый маршрут Известный российский спортивный журналист и комментатор Сергей Курдюков.



Разнообразный ландшафт скажется и на зрелищности соревнований. Зрители смогут увидеть скоростные "разборки" в черте города, а также силовое преодоление сложного подъема. Следить за ходом гонки можно по всей длине маршрута. А во время второго этапа для болельщиков будет организован трансфер до Медеу: в Алматы будут определены две точки, откуда можно будет попасть к месту финиша.







Не исключено, что развязка гонки наступит именно на горном отрезке, где и определится победитель. И основным фаворитом считается гонщик "Астаны" Алексей Луценко. Он является трехкратным чемпионом "Тура Алматы". Причем Луценко достаточно уверенно чувствует себя и на равнинных этапах, и на "холмах".



Напомним, профессиональная велогонка "Тур Алматы" проходит с 2013 года. В этом году юбилейный, пятый тур впервые пройдет в два дня - 30 сентября и 1 октября. 29 сентября на площади перед Дворцом Республики пройдет презентация команд-участниц.



Для поклонников велогонки предусмотрены любительские заезды, конкурсы и розыгрыши со спортсменами - это все состоится 28 сентября.



Фото с сайтов velolive.com (1) и tourofalmaty.kz (2).