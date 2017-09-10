Все будет решаться на сложном подъеме на "Медеу" - трехкратный победитель "Тура Алматы" Луценко

Он рассказал о восстановлении после "Вуэльты" и поделился планами на алматинскую гонку.
Вчера 17:42
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Фото с сайта cyclist.co.uk
Трехкратный победитель "Тура Алматы" Алексей Луценко из "Астаны" в интервью сайту Tourofalmaty.kz подвел итоги недавно завершившейся "Вуэльты", а также поделился планами на юбилейную, пятую алматинскую велогонку.
- В этом году впервые гонка будет проходить два дня, что думаете об изменении ее формата?
- Два дня - это уже престижная гонка, привлекает много команд. Интересно будет проехать. На "Медеу" очень сложный подъем, и все будет решаться здесь. В принципе, он мне подходит, и среди наших ребят много, кто может проехать такой длинный и тяжелый отрезок.
- Вы уже разбирали маршрут? Где участников будут поджидать основные сюрпризы?
- Как я уже сказал ранее, все будет решаться на "Медеу". Вначале подъем еще будет довольно пологим, насколько я помню, а затем, уже после шлагбаума он станет крутым. Здесь и развернется основная борьба.
- До начала "Тура" осталось немного времени, успеете ли восстановиться после "Вуэльты"? Где и как будете готовиться?
- Уже восстанавливаюсь два-три дня дома с семьей, спокойно, без стресса. Я сейчас нахожусь в Европе, где и тренируюсь. Буду просто поддерживать свою форму. Прошел сейчас большой Гранд-тур, после него нужно просто поддерживать физическую форму. В отдельной, фундаментальной подготовке нет необходимости.
- Вы трижды выигрывали "Тур Алматы", в чем секрет успеха Алексея Луценко на дорогах Южной столицы?
- Я думаю, угадывал с подготовкой - физической и моральной. Трижды выиграть "Тур Алматы" для меня очень приятно. Это своя домашняя гонка в Казахстане, в Алматы, и я всегда к ней отношусь серьезно. Это одна из любимых моих велогонок в сезоне.
- Совсем недавно закончилась престижная многодневка "Вуэльта", вы выиграли пятый этап и были близки к успеху в День рождения...
- Да, это был тяжелый день, 18-й этап велогонки. Где-то не рассчитал силы, недооценил бельгийского гонщика (Сандера Арми - прим. ред.), на последних двух километрах неправильно распределил силы. В принципе доволен, на День рождения второе место... Конечно, не получилось сделать себе подарок и выиграть, но ничего.
- Можно уже подвести предварительные итоги сезона?
- В начале года, весной я показал хороший результат на бельгийской классике, был третьим. Для меня и для команды эта гонка очень важна. Если бы не падение на "Тур де Франс", то и эта гонка была бы в активе. Ну и под конец сезона - победа на этапе "Вуэльты". В целом же команда одержала три победы в Испании - я доволен. Сейчас впереди чемпионат мира, который также очень важен для меня, ну и, безусловно, "Тур Алматы", где выложусь на максимум.
Напомним, юбилейная велогонка "Тур Алматы" стартует 30 сентября на площади "Астана". А 29 сентября на площади перед Дворцом Республики пройдет презентация команд-участниц. Еще днем ранее запланирована встреча велогонщиков "Астаны" с болельщиками. Поклонников велогонки ждут любительские заезды, конкурсы и розыгрыши со спортсменами. Каждый желающий сможет сделать фото и взять автограф у гонщиков команды, в том числе и у Алексея Луценко.
- В этом году впервые гонка будет проходить два дня, что думаете об изменении ее формата?
- Два дня - это уже престижная гонка, привлекает много команд. Интересно будет проехать. На "Медеу" очень сложный подъем, и все будет решаться здесь. В принципе, он мне подходит, и среди наших ребят много, кто может проехать такой длинный и тяжелый отрезок.
- Вы уже разбирали маршрут? Где участников будут поджидать основные сюрпризы?
- Как я уже сказал ранее, все будет решаться на "Медеу". Вначале подъем еще будет довольно пологим, насколько я помню, а затем, уже после шлагбаума он станет крутым. Здесь и развернется основная борьба.
- До начала "Тура" осталось немного времени, успеете ли восстановиться после "Вуэльты"? Где и как будете готовиться?
- Уже восстанавливаюсь два-три дня дома с семьей, спокойно, без стресса. Я сейчас нахожусь в Европе, где и тренируюсь. Буду просто поддерживать свою форму. Прошел сейчас большой Гранд-тур, после него нужно просто поддерживать физическую форму. В отдельной, фундаментальной подготовке нет необходимости.
- Вы трижды выигрывали "Тур Алматы", в чем секрет успеха Алексея Луценко на дорогах Южной столицы?
- Я думаю, угадывал с подготовкой - физической и моральной. Трижды выиграть "Тур Алматы" для меня очень приятно. Это своя домашняя гонка в Казахстане, в Алматы, и я всегда к ней отношусь серьезно. Это одна из любимых моих велогонок в сезоне.
- Совсем недавно закончилась престижная многодневка "Вуэльта", вы выиграли пятый этап и были близки к успеху в День рождения...
- Да, это был тяжелый день, 18-й этап велогонки. Где-то не рассчитал силы, недооценил бельгийского гонщика (Сандера Арми - прим. ред.), на последних двух километрах неправильно распределил силы. В принципе доволен, на День рождения второе место... Конечно, не получилось сделать себе подарок и выиграть, но ничего.
- Можно уже подвести предварительные итоги сезона?
- В начале года, весной я показал хороший результат на бельгийской классике, был третьим. Для меня и для команды эта гонка очень важна. Если бы не падение на "Тур де Франс", то и эта гонка была бы в активе. Ну и под конец сезона - победа на этапе "Вуэльты". В целом же команда одержала три победы в Испании - я доволен. Сейчас впереди чемпионат мира, который также очень важен для меня, ну и, безусловно, "Тур Алматы", где выложусь на максимум.
Напомним, юбилейная велогонка "Тур Алматы" стартует 30 сентября на площади "Астана". А 29 сентября на площади перед Дворцом Республики пройдет презентация команд-участниц. Еще днем ранее запланирована встреча велогонщиков "Астаны" с болельщиками. Поклонников велогонки ждут любительские заезды, конкурсы и розыгрыши со спортсменами. Каждый желающий сможет сделать фото и взять автограф у гонщиков команды, в том числе и у Алексея Луценко.