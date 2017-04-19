"Кайрат" сыграет с "Иртышом" в четвертьфинале Кубка Казахстана по футболу

В Астане прошла жеребьевка турнира.
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Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Сегодня, 21 апреля, в Астане состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За выход в полуфинал команды сыграют по одному матчу. Игры пройдут 10 мая на полях команд, указанных первыми.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
"Жетысу" - "Ордабасы"
"Кайрат" - "Иртыш"
"Атырау" - "Актобе"
"Окжетпес" - "Шахтер"
Напомним, обладателем Кубка прошлого года является ФК "Астана", который выбыл на стадии 1/8.
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