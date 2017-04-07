Я играю за "Тараз" и буду стараться принести пользу своей команде - Сейдахмет

Молодой футболист вышел в стартовом составе против "Кайрата".
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Игрок футбольного клуба "Тараз" Еркебулан Сейдахмет поделился с корреспондентом Vesti.kz впечатлениями о матче 1/8-й финала Кубка Казахстана против "Кайрата".
- Игра была непростой. Мы боролись с "Кайратом", однако игру сломало удаление. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей игры, - отметил Сейдахмет.
- Ты доволен своей игрой?
- Я старался, но мог бы сыграть еще лучше.
- Ты слышал, что стадион аплодировал тебе когда ты ушел в подтрибунные помещения?
- Мне очень приятно было. Большое спасибо болельщикам "Кайрата".
- Ты ощущаешь повышенное внимание к своей персоне? Это не мешает играть?
- Это никак мне не мешает. Я стараюсь, работаю над собой. Вместе с командой хочу добиться больших высот, стремиться набирать очки и добиваться побед. Сейчас меня только это волнует.
- Сегодня ты впервые вышел в стартовом составе, как впечатления?
- Это было волнительно, однако, я думаю, что справился со своей задачей. Я очень благодарен тренеру Воиту Талгаеву за доверие. Он дает возможность молодежи показать себя. Думаю, мы отплатим за такое доверие хорошей игрой.
- Не поступают ли предложения поиграть за другие команды?
- Я играю за "Тараз" и буду стараться принести пользу своей команде.
Напомним, "Кайрат" в матче 1/8-й финала Кубка Казахстана со счетом 2:0 обыграл "Тараз" и пробился в четвертьфинал.