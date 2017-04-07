Я играю за "Тараз" и буду стараться принести пользу своей команде - Сейдахмет

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Реал М Бавария 4:2 ДВ
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
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Кайрат Тараз 2:0
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Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
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Астана Химки 87:90
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Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
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Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 1:4
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Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
Мартин Недовесов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Евсеев Салаба 0:2
Кружкова Детковская 2:0
Лисова Зюппер 0:2
Габуева, Пучкова Айнитдинова, Сосновичи 2:1
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
Гринчишина, Корашвили Клюева, Шарифова 2:0
Айнитдинова Суркова 2:0
Мридха Хасанов 2:0
Хабибулин Василенко 0:2
Габуева Гринчишина 2:0
Лазарева Болатова 2:0
Мридха, Аппельгрен Кедрюк, Евсеев 2:0
Детковская, Коваль Меренкова, Умарова 0:2
Дмитриченко, Голопутова Чикалкина, Прибылова 0:2
Хабибулин, Цивадзе Белинский, Василенко 0:2
Чернышова, Хабибулина Лисова, Шарапова 2:0
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Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
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Махтаарал Кыран
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Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
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Тараз (мол) Алтай УК 15:00
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Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
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Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
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Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
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Групповая гонка. Общий зачет 08:00
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Групповая гонка. Финал 258 км.
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Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
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Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 10:00
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
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Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Я играю за "Тараз" и буду стараться принести пользу своей команде - Сейдахмет

Молодой футболист вышел в стартовом составе против "Кайрата".

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8 Комментариев
Еркебулан Сейдахмет. Фото Vesti.kz©
Еркебулан Сейдахмет. Фото Vesti.kz©

Игрок футбольного клуба "Тараз" Еркебулан Сейдахмет поделился с корреспондентом Vesti.kz впечатлениями о матче 1/8-й финала Кубка Казахстана против "Кайрата".

- Игра была непростой. Мы боролись с "Кайратом", однако игру сломало удаление. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей игры, - отметил Сейдахмет.

- Ты доволен своей игрой?

- Я старался, но мог бы сыграть еще лучше.

- Ты слышал, что стадион аплодировал тебе когда ты ушел в подтрибунные помещения?

- Мне очень приятно было. Большое спасибо болельщикам "Кайрата".

- Ты ощущаешь повышенное внимание к своей персоне? Это не мешает играть?

- Это никак мне не мешает. Я стараюсь, работаю над собой. Вместе с командой хочу добиться больших высот, стремиться набирать очки и добиваться побед. Сейчас меня только это волнует.

- Сегодня ты впервые вышел в стартовом составе, как впечатления?

- Это было волнительно, однако, я думаю, что справился со своей задачей. Я очень благодарен тренеру Воиту Талгаеву за доверие. Он дает возможность молодежи показать себя. Думаю, мы отплатим за такое доверие хорошей игрой.

- Не поступают ли предложения поиграть за другие команды?

- Я играю за "Тараз" и буду стараться принести пользу своей команде.

Напомним, "Кайрат" в матче 1/8-й финала Кубка Казахстана со счетом 2:0 обыграл "Тараз" и пробился в четвертьфинал. 

  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
loko Вчера 22:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 764
Его лучше взять вместо Чумы.
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Дамир Вахитов Вчера 22:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 167
Если бы справился со своей задачей, то не заменили бы после получаса игры
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Steppenwolf !!! Вчера 22:34
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6765
Дамир Вахитов,.....он же еще молодой , сразу во взрослую рубку , ниииззззЯЯЯ !!! Сломается !
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Жумабай Санкубаев Вчера 23:00
Статус: Профи
Рейтинг: 374
Еркебулана надо выпускать когда команда уверенно выигрывает ,когда идёт командная игра,прививать как бы победный дух,тогда всё пойдёт.Так можно и загубить парня.А с Чумой "Кайрат" пролетел,он какой-то чумовой!
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Нуржигит Илесбеков Вчера 23:23
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
Удачи Еркоша!
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Fankz Вчера 23:36
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4401
Хороший такой парнишка) Удачи, Еркош.
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Стратег Вчера 23:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 114
Еркеша он как алмаз который нужно шлифонуть то есть постепенно вводить во взрослую мясорубку он же ещё ребёнок наша надежда а играть он будет но не сразу
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Данияр Мертаев Вчера 23:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1256
Футболда қазақтан ең болмағанда бір жарық жұлдыз қашан шығады ааа.?Украйна да Шевченко.Ресейде Аршавин ал бізде.бір əлемге танымал болған бір де бір футболист жоқ......бір адамнын осы кінə бəрі кесірін.
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