От кого ждать медалей на Кубке мира по мас-рестлингу в Алматы

Начало соревнований 29 апреля.

29 апреля стартует первый этап Кубка мира по мас-рестлингу. Впервые соревнования в этом виде спорта пройду в Казахстане. Сильнейшие атлеты соберутся в Алматы, среди которых будут и чемпионы мира. Кто будет бороться с ведущими мас-рестлерами от Казахстана в материале Vesti.kz.



Не смотря на то, что в нашей стране данный вид спорта начал развиваться сравнительно недавно, есть в команде и свои атлеты мирового уровня. К тому же, элита мас-рестлинга уже давно считается с казахстанской командой.



В Южную столицу съедутся все практически все сильнейшие "борцы". И, конечно же, самым главным фаворитом считаются основатели мас-рестлинга - россияне. По обновленной информации, помимо основного состава, Россия выставит на грядущем этапе около 60 спорстменов различных возрастах и весовых категориях. И стоит отметить, что именно российская команда является действующим чемпионом мира.







Одним из лидеров казахстанской сборной является Александр Краснов, выступающий в тяжелой весовой категории (до 125 килограммов). В свое время он становился чемпионом Азии, а также входил в число призеров мировых стартов. С ним связываются медальные надежды.







Также в команде есть Роман Григорьев - бронзовый призер ЧМ. Алматинец выступает в весовой категории до 80 килограммов. На прошедшем недавно первенстве Казахстана Григорьев уверенно доказал свое превосходство, одержав победу.







У женщин лучшей является Эльмира Эзями (до 75 килограммов). В прошлом году она стала серебряной призеркой Всемирных игр кочевников в мас-рестлинге. Кроме того, Эльмира обладательница звания кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу, а также имеет два высших образования.







Следует ожидать медаль и от Сурае Шароповой. Мастер спорта по пауэрлифтингу на Всемирных играх кочевников (в мас-рестлинге) завоевала бронзовую медаль. Тогда же, в прошлом году, она стала абсолютной чемпионкой Азии.



Стоит отметить, что полностью состав команды еще не укомплектован. Из-за большой конкуренции тренерский штаб определится со списком перед соревнованиями. Во многом это связано еще и с тем, что Кубок мира впервые пройдет в Казахстане, что порождает желание показать высокие результаты перед родными болельщиками.



Добавим, что первый этап Кубка мира по мас-рестлингу состоится в Алматы с 29 по 30 апреля. 28 апреля пройдет официальное взвешивание участников турнира. Местом проведения соревнований выбран ТРЦ Grand Park.



Фото предоставлены Федерацией