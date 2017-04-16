На Кубке мира по мас-рестлингу в Алматы соберутся сильнейшие спорстмены

Соревнования пройдут с 27 по 30 апреля.

В конце апреля Алматы примет этап Кубка мира по экзотичному для Казахстана виду спорта - мас-рестлингу. В Южной столице соберутся сильнейшие атлеты почти из 20 стран. Подробности грядущего события - в материале Vesti.kz.



Отметим, что мас-рестлинг - молодой, но динамично развивающийся вид спорта. Правда, зародился он в далеком прошлом. Родиной является Якутия, где мас-рестлинг - это национальный вид спорта. И его появление связано с улучшением тела и повышения стойкости для выживания в тяжелых климатических условиях.



И если раньше якутские атлеты не ощущали никакой конкуренции на международных стартах, то сейчас картина изменилась. Вслед за развитием мас-рестлинга и изучения приемов борьбы все больше стран может конкурировать с российской командой. И на том же чемпионате мира бороться за "золото" якутам стало намного сложнее.







Однако это ключевым образом повлияло на зрелищность соревнований, а также на количество занимающихся этим видом спорта и участников крупных соревнований. В этом году первый этап Кубка мира пройдет в Алматы. Впервые подобные соревнования состоятся в Казахстане.



Ожидается, что общее количество участвующих стран составит более 20. Уже сейчас свое участие подтвердили 12, которые являются лидерами мирового мас-рестлинга. Это Россия, США, Греция, Польша, Азербайджан и другие.



Так, в Алматы приедет Антанас Абрутис из Литвы, который является бронзовым призером чемпионатов Европы и мира. Такой дубль ему удалось сделать в прошлом году. И сейчас он является одним из фаворитов соревнований.







Также выступит и Виктор Докалов из России, завоевавший в прошлом году звание чемпиона мира. При этом якутянин, выступающий в весовой категории до 105 килограммов, на турнире не потерпел ни одного поражения. У женщин заметно выделяется чемпионка мира Татьяна Григорь, которая представит Россию.



Соревнования пройдут в нескольких весовых категориях. Так, мужчины будут соревноваться в весе до 60, до 70, до 80, до 90, до 105, до 125 и свыше 125 килограммов. Женщины - до 55, до 65, до 75, до 85 и свыше 85 килограммов.



Несмотря на то, что в Казахстане мас-рестлинг достаточно молодой вид спорта, есть в команде свои призеры чемпионата мира, которые выступят на алматинском этапе Кубка мира. Например, Роман Григорьев (до 80 килограммов). Ожидается, что сборная Казахстана завоюет несколько медалей.







Добавим, что масштабный международный турнир пройдет в Алматы с 27 по 30 апреля. Место проведения - ТРК GRAND PARK.