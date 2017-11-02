Ануар Нурпеисов рассказал о готовности написать песню о Жансае Абдумалик

Ранее актер и музыкант посвящал песни "Шахтеру", "Астане", Головкину и Тену.
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Известный актер и музыкант Ануар Нурпеисов на пресс-конференции с участием чемпионки мира по шахматам до 20 лет Жансаи Абдумалик, прошедшей сегодня, 29 ноября, в Алматы, рассказал о готовности написать песню в честь казахстанки, передает корреспондент Vesti.kz.
"Вы сами понимаете, что для исполнения песни - необходимо вдохновение. Я думаю, что как только Жансая станет чемпионкой мира среди женщин, то я посвящу ей песню", - поделился Нурпеисов.
Стоит отметить, что 17-летняя Абдумалик стала чемпионкой мира по шахматам среди участников до 20 лет. По итогам 11 туров казахстанка, одержав девять побед, сыграв одну партию вничью и одну проиграв, набрала 9,5 балла. Соревнования прошли в итальянском городе Тарвизио. В данном турнире принимали участие лучшие шахматисты планеты в указанной возрастной категории. До этого Абдумалик становилась серебряной и бронзовой призерками чемпионата мира среди юниоров.
Напомним, что у Ануара Нурпеисова уже есть несколько спортивных работ, которые он посвятил в адрес футбольных клубов "Шахтер" и "Астана", боксера Геннадия Головкина и фигуриста Дениса Тена.