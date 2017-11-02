17-летняя казахстанка Жансая Абдумалик стала чемпионкой мира по шахматам до 20 лет

По итогам 11 туров она набрала 9,5 балла.
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17-летняя казахстанка Жансая Абдумалик стала чемпионкой мира по шахматам среди участников до 20 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz. До этого Абдумалик становилась серебряной и бронзовой призерками чемпионата мира среди юниоров.
По итогам 11 туров Абдумалик, одержав девять побед, сыграв одну партию вничью и одну проиграв, набрала 9,5 балла. Причем в 11-м туре Жансая встречалась с другим лидером соревнований Дженнифер Ю из США и одержала победу. Благодаря этому она стала недосягаемой для соперниц.
В первом туре Абдумалик взяла верх над своей соотечественницей 13-летней Назерке Нургали, которая в этом году стала серебряной призеркой чемпионата мира по шахматам среди школьников. Во втором - была обыграна Сирануш Гукасян из Армении, в третьем - Р. Вайшали из Индии.
В четвертом туре казахстанка сыграла вничью с украинкой Юлией Осьмак, а затем одержала еще три победы над Номин-Эрдене Даваадемберель (Монголия), экс-казахстанкой Бибисарой Асаубаевой (Россия) и Нино Хомерики (Грузия).
Свое единственное поражение на чемпионате мира до 20 лет Абдумалик потерпела в восьмом туре от россиянки Анастасии Парамзиной. А затем в девятом туре обыграла Гульрухбегим Тохиржонову из Узбекистана, а в десятом - Ставрула Цолакиду из Греции.
Стоит отметить, что чемпионат мира среди юношей и девушек до 20 лет прошел с 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио. В данном турнире принимали участие лучшие шахматисты планеты в указанной возрастной категории.
Жансая Абдумалик является четырехкратной чемпионкой мира среди девочек, международным мастером среди мужчин и гроссмейстером среди женщин. По итогам 2013 года признана азиатской федерацией ФИДЕ лучшей шахматисткой Азии (до 20 лет). Действующий рейтинг ФИДЕ Абдумалик - 2 428. На данный момент Жансая занимает 40-ю строчку в Top 100 Women November 2017.
Напомним, что в 2016 году чемпионкой мира среди участников до 20 лет была другая казахстанская шахматистка Динара Садуакасова.