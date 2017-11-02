Буду как Геннадий Головкин, только в шахматах - Жансая Абдумалик

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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
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Англия Казахстан 5:0
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СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 3:1
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Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Аталанта Беневенто 1:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
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Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
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Яблонец Славия П 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ЦСКА Адмирал 3:1
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Автомобилист Спартак 4:2
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Шахтер СДЮШОР № 7
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
Каспий Иртыш 72:47
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Бисвас Ания, Конг 2:1
Гринчишина Бхатья 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Ле Биан, Экани 1:0 ТП
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Атырау 0:3
Волейбол. Высшая лига 2017/18
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Динамо-Костанай Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Кайсар 1:3
Жетысу-Жастар Актобе 0:3
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Сток Сити Ливерпуль 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Локомотив Барыс 22:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
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Кулагер Номад 19:00
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Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Локомотив Барыс 22:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
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Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
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Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
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Алматы Темиртау 19:00
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Горняк Номад
Горняк Номад
Астана Иртыш
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Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
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Жетысу Аят 14:00
Кайрат Актобе 20:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
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Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
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Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
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Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
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Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
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Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Сток Сити Ливерпуль 02:00
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
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Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
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Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
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Торино Аталанта 01:45
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Сампдория Лацио 01:45
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Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
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Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
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Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
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Верея Лудогорец 19:00
Локомотив Пл Верея 21:30
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Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
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Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Буду как Геннадий Головкин, только в шахматах - Жансая Абдумалик

Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам до 20 лет.

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6 Комментариев
Жансая Абдумалик. Фото instagram.com/zhansaya_abdumalik
Жансая Абдумалик. Фото instagram.com/zhansaya_abdumalik

17-летняя чемпионка мира по шахматам среди юниоров до 20 лет Жансая Абдумалик в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказала о своей победе, назвала лучшего спортсмена страны и озвучила свои дальнейшие планы.

- Я была готова к этому чемпионату. Эта медаль третья на чемпионате мира. До этого я получала "бронзу" и "серебро", теперь вот "золото". Я просто счастлива, что стала в очередной раз чемпионкой мира. Меня устраивала ничья, но я хотела выиграть. Для меня было важно выиграть чемпионат мира. В 2015 году я упустила эту возможность, лидировала, но меня подвела физическая подготовка. На этот раз удалось достичь своей цели, - поделилась Абдумалик.

- Для Вас сезон еще не завершен?

- С 25 по 30 декабря этого года я приму участие в чемпионате мира по шахматам (по рапиду и блицу) среди женщин и мужчин, который пройдет в Саудовской Аравии. Ставлю себе цель получить медаль на чемпионате по рапиду. Этот формат соревнования подходит мне. Я лучше чувствую время и считаю быстрее соперниц. У меня хорошие шансы и я хочу получить медаль.



- В следующем году Вы примете участие в чемпионате мира среди женщин, который пройдет в России. Он будет проходить по нокаут-системе. Что Вы ожидаете от этого соревнования?

- Я никогда не играла по нокаут системе. Придется белыми выигрывать, а черными играть вничью (смеется). Это непростой формат, если победитель не определяется в классических шахматах, то дальше играем в рапид, блиц и армагеддон. Желательно решать все в первых партиях. Нужно хорошо подготовиться к чемпионату. Буду как Геннадий Головкин, только в шахматах.

Помимо этого в моих планах поднять рейтинг выше 2500 очков и выполнить норматив мужского гроссмейстера.

- Известно, что шахматы занимают у Вас все свободное время, но как Вы расслабляетесь?

- В свободное время я слушаю музыку. Самый любимый исполнитель - Виктор Цой. Иногда бывают моменты, когда я задумываюсь о других вещах. Вот бы сейчас в Гарвард поступить! (смеется). На самом деле я использую свое "золотое" время. Я работаю для своего будущего, чтобы в дальнейшем заниматься своим любимым делом. Кстати, в Сингапуре я начала заниматься плаванием. Тогда я просто хотела стать более высокой (смеется). Сейчас регулярные сеансы плавания помогают расслабиться после долгих тренировок. Плаваю по 1,5 часа. Это очень полезно. Ведь у всех шахматистов начинается сколиоз, а плавание решает эту проблему.



- Кого Вы считаете лучшим спортсменом Казахстана на данный момент?

- Учитывая мою любовь к плаванию, я считаю, что лучший в стране - это Баландин. Он уникальный спортсмен.

- Вы не хотели бы провести с Баландиным соревнование по двоеборью: по шахматам и по плаванию?

- На одной встрече ЮНИСЕФ с детьми мы были с Дмитрием Баландиным. Отвечая на вопросы, я рассказала об увлечении плаванием. В этот момент Баландин посмотрел на меня и сказал, что играет в шахматы. Кстати, Серик Сапиев тоже играет в шахматы. Я бы согласилась провести такое интересное соревнование с Баландиным, но с Сапиевым на ринг мне неохота (смеется). Пока я прыгну в воду, Дмитрий проплывает половину бассейна. Шансов нет, но ради веселья можно попробовать.

Ануар Нурпеисов рассказал о готовности написать песню о Жансае Абдумалик

Напомним, что Абдумалик стала чемпионкой мира по шахматам среди участников до 20 лет на первенстве, прошедшем в итальянском городе Тревизо. По итогам 11 туров казахстанка, одержав девять побед, сыграв одну партию вничью и одну проиграв, набрала 9,5 балла. До этого спортсменка становилась серебряной и бронзовой призеркой чемпионата мира среди юниоров.



Шахматистка является четырехкратной чемпионкой мира среди девочек, международным мастером среди мужчин и гроссмейстером среди женщин. По итогам 2013 года признана азиатской федерацией ФИДЕ лучшей шахматисткой Азии (до 20 лет). Действующий рейтинг ФИДЕ Абдумалик - 2 428. На данный момент Жансая занимает 40-ю строчку в Top 100 Women November 2017.

В материале использованы фотографии из Instagram Жансаи Абдумалик.

  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
талгат кенжебаев Сегодня 16:18
Статус: Профи
Рейтинг: 403
Цвет нации !!!
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Argimbaev Serik Сегодня 16:48
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3218
Желаю, чтобы она превзошла Юдит Полгар, и стала к 25 годам одним из лидеров среди гроссмейстеров-мужчин даже. Ей это вполне по силам. Ей не нужно подражать Головкину или сравнивать себя с ним, пусть Жансая остается собой. Гена - это Гена, Жансая - это Жансая.
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Gabit Kinajt Сегодня 16:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1267
Баландин говорит понравился ...
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Argimbaev Serik Сегодня 16:53
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3218
А я думаю куда этот попсовый глорик Нурпеисов делся, который на успехе карагандинского Шахтера пиарился когда-то.
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Дулат Даулеткелдин Сегодня 18:03
Статус: Юниор
Рейтинг: 85
МОЛОДЕЦ,ЖАРАЙСЫН! Чтобы Все твои мечты сбылись,УДАЧИ ТЕБЕ !
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Gabit Kinajt Сегодня 18:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1267
С Жансаей все в порядке. Она будет хорошим шахматистом. Но лично меня больше беспокоит судьба Бибисары Асаубаевой. Девочка не виновата, что родители решили переехать в Россию. А сейчас ей там устроили настоящую травлю взрослые гроссмейстеры в основном одной известной национальности. Шахматная федерация России делает вид, что это их не касается. Оно и понятно, не будут же они ругать сами себя. Защищают Бибисару чеченцы и другие нацменьшинства.
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