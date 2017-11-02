Буду как Геннадий Головкин, только в шахматах - Жансая Абдумалик

Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам до 20 лет.

17-летняя чемпионка мира по шахматам среди юниоров до 20 лет Жансая Абдумалик в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказала о своей победе, назвала лучшего спортсмена страны и озвучила свои дальнейшие планы.



- Я была готова к этому чемпионату. Эта медаль третья на чемпионате мира. До этого я получала "бронзу" и "серебро", теперь вот "золото". Я просто счастлива, что стала в очередной раз чемпионкой мира. Меня устраивала ничья, но я хотела выиграть. Для меня было важно выиграть чемпионат мира. В 2015 году я упустила эту возможность, лидировала, но меня подвела физическая подготовка. На этот раз удалось достичь своей цели, - поделилась Абдумалик.



- Для Вас сезон еще не завершен?



- С 25 по 30 декабря этого года я приму участие в чемпионате мира по шахматам (по рапиду и блицу) среди женщин и мужчин, который пройдет в Саудовской Аравии. Ставлю себе цель получить медаль на чемпионате по рапиду. Этот формат соревнования подходит мне. Я лучше чувствую время и считаю быстрее соперниц. У меня хорошие шансы и я хочу получить медаль.







- В следующем году Вы примете участие в чемпионате мира среди женщин, который пройдет в России. Он будет проходить по нокаут-системе. Что Вы ожидаете от этого соревнования?



- Я никогда не играла по нокаут системе. Придется белыми выигрывать, а черными играть вничью (смеется). Это непростой формат, если победитель не определяется в классических шахматах, то дальше играем в рапид, блиц и армагеддон. Желательно решать все в первых партиях. Нужно хорошо подготовиться к чемпионату. Буду как Геннадий Головкин, только в шахматах.



Помимо этого в моих планах поднять рейтинг выше 2500 очков и выполнить норматив мужского гроссмейстера.



- Известно, что шахматы занимают у Вас все свободное время, но как Вы расслабляетесь?



- В свободное время я слушаю музыку. Самый любимый исполнитель - Виктор Цой. Иногда бывают моменты, когда я задумываюсь о других вещах. Вот бы сейчас в Гарвард поступить! (смеется). На самом деле я использую свое "золотое" время. Я работаю для своего будущего, чтобы в дальнейшем заниматься своим любимым делом. Кстати, в Сингапуре я начала заниматься плаванием. Тогда я просто хотела стать более высокой (смеется). Сейчас регулярные сеансы плавания помогают расслабиться после долгих тренировок. Плаваю по 1,5 часа. Это очень полезно. Ведь у всех шахматистов начинается сколиоз, а плавание решает эту проблему.







- Кого Вы считаете лучшим спортсменом Казахстана на данный момент?



- Учитывая мою любовь к плаванию, я считаю, что лучший в стране - это Баландин. Он уникальный спортсмен.



- Вы не хотели бы провести с Баландиным соревнование по двоеборью: по шахматам и по плаванию?



- На одной встрече ЮНИСЕФ с детьми мы были с Дмитрием Баландиным. Отвечая на вопросы, я рассказала об увлечении плаванием. В этот момент Баландин посмотрел на меня и сказал, что играет в шахматы. Кстати, Серик Сапиев тоже играет в шахматы. Я бы согласилась провести такое интересное соревнование с Баландиным, но с Сапиевым на ринг мне неохота (смеется). Пока я прыгну в воду, Дмитрий проплывает половину бассейна. Шансов нет, но ради веселья можно попробовать.

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Напомним, что Абдумалик стала чемпионкой мира по шахматам среди участников до 20 лет на первенстве, прошедшем в итальянском городе Тревизо. По итогам 11 туров казахстанка, одержав девять побед, сыграв одну партию вничью и одну проиграв, набрала 9,5 балла. До этого спортсменка становилась серебряной и бронзовой призеркой чемпионата мира среди юниоров.







Шахматистка является четырехкратной чемпионкой мира среди девочек, международным мастером среди мужчин и гроссмейстером среди женщин. По итогам 2013 года признана азиатской федерацией ФИДЕ лучшей шахматисткой Азии (до 20 лет). Действующий рейтинг ФИДЕ Абдумалик - 2 428. На данный момент Жансая занимает 40-ю строчку в Top 100 Women November 2017.



В материале использованы фотографии из Instagram Жансаи Абдумалик.