"Казахстан творит историю". СМИ о большой сенсации в первой гонке Кубка мира по биатлону

Ее авторами стали Галина Вишневская и Максим Браун.
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- Казахстанские биатлонисты сенсационно выиграли бронзовую медаль на первом этапе Кубка мира
Галина Вишневская и Максим Браун. Фото: biathlonworld.com
Российские СМИ отметили исторический успех казахстанских биатлонистов на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, передает корреспондент Vesti.kz.
Так, сборная Казахстана в составе Галины Вишневской и Максима Брауна выиграла бронзовую медаль в супермиксте. Они отстали от победителя - сборной Австрии - на 32,7 секунды, и эта медаль стала первой в истории казахстанского биатлона на соревнованиях такого уровня. Видео полной гонки можно посмотреть здесь.
"Казахстанский сюрприз, австрийское превосходство".
"Редко можно увидеть, как на медали претендует команда Казахстана, а в этом сингл-миксте Галина Вишневская и Максим Браун отменно прошли всю гонку. Вишневская даже первой передала эстафету партнеру после второй стрельбы. Браун, на которого никто особо не ставил, вопреки ожиданиям сумел зацепиться за полученную позицию на втором этапе. Вторую половину гонки сборная Казахстана провела все так же здорово. И на последнем круге Браун, который оказался вынужден оборонять место на пьедестале от куда более именитых оппонентов, выдержал и пересек финишную линию третьим. Опередив самого Мартена Фуркада! Есть первая большая сенсация сезона", - пишет "Спорт-Экспресс".
"Чемпионат" вышел со статьей о том, что "Казахстан творит историю". Не остался в стороне и Eurosport, который отметил, что "Казахстан отжег в супермиксте".
Супермикст стал первой гонкой в сезоне-2017/2018. Также на этапе в Эстерсунде пройдут смешанная эстафета, индивидуальная гонка, спринт и гонка преследования. Он завершится 3 декабря.
Так, сборная Казахстана в составе Галины Вишневской и Максима Брауна выиграла бронзовую медаль в супермиксте. Они отстали от победителя - сборной Австрии - на 32,7 секунды, и эта медаль стала первой в истории казахстанского биатлона на соревнованиях такого уровня. Видео полной гонки можно посмотреть здесь.
"Казахстанский сюрприз, австрийское превосходство".
"Редко можно увидеть, как на медали претендует команда Казахстана, а в этом сингл-миксте Галина Вишневская и Максим Браун отменно прошли всю гонку. Вишневская даже первой передала эстафету партнеру после второй стрельбы. Браун, на которого никто особо не ставил, вопреки ожиданиям сумел зацепиться за полученную позицию на втором этапе. Вторую половину гонки сборная Казахстана провела все так же здорово. И на последнем круге Браун, который оказался вынужден оборонять место на пьедестале от куда более именитых оппонентов, выдержал и пересек финишную линию третьим. Опередив самого Мартена Фуркада! Есть первая большая сенсация сезона", - пишет "Спорт-Экспресс".
"Чемпионат" вышел со статьей о том, что "Казахстан творит историю". Не остался в стороне и Eurosport, который отметил, что "Казахстан отжег в супермиксте".
Супермикст стал первой гонкой в сезоне-2017/2018. Также на этапе в Эстерсунде пройдут смешанная эстафета, индивидуальная гонка, спринт и гонка преследования. Он завершится 3 декабря.