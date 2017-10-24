"Успех у Казахстана фантастический". Видео полной биатлонной эстафеты на первом этапе Кубка мира

Сборная Казахстана впервые в истории выиграла "бронзу" на этапе Кубка мира.
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Представляем Вашему вниманию видео полной гонки этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде, в которой сборная Казахстана по биатлону завоевала историческую медаль.
В составе сборной Казахстана выступили Галина Вишневская и Максим Браун. В итоге казахстанцы смогли выиграть бронзовую медаль в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира. При этом Вишневская и Браун опередили французскую пару в лице Мари Дорен-Абер и Мартена Фуркада, которые финишировали четверыми.
Золотые медали завоевали австрийские биатлонисты Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, а вторыми стали Ванесса Хинц и Эрик Лессер из Германии.
Для 23-летней Вишневской и 24-летнего Брауана это медаль стала первой на этапах Кубка Мира. Кроме того, впервые в истории казахстанские биатлонисты поднялись на пьедестал в эстафете на Кубке мира.