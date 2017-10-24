Казахстанские биатлонисты сенсационно выиграли бронзовую медаль на первом этапе Кубка мира

Позади остались - олимпийский чемпион Фуркад и призерка ОИ Дорен-Абер.
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Сборная Казахстана в составе Галины Вишневской и Максима Брауна выиграла бронзовую медаль в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, передает корреспондент Vesti.kz.
Золотые медали завоевали австрийские биатлонисты Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, а вторыми стали Ванесса Хинц и Эрик Лессер из Германии.
При этом Вишневская и Браун опередили французскую пару в лице Мари Дорен-Абер и Мартена Фуркада, которые финишировали четверыми.
Для 23-летней Вишневской и 24-летнего Брауана это медаль стала первой на этапах Кубка Мира. Кроме того, впервые в истории казахстанские биатлонисты поднялись на пьедестал в эстафете на Кубке мира.
Отметим, что этап в Эстерсунде завершится 3 декабря, а уже через пять дней после этого биатлонисты начнутся соревноваться в австрийском Хохфильцене.