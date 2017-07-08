Я до конца еще не поняла, что произошло - чемпионка Азии в тройном прыжке Овчинникова

Для Марии Овчинниковой участие в ЧА стало дебютным.

Сборная Казахстана по легкой атлетике вернулась с индийского Бхубанешвара, где проходил чемпионат Азии. В тройном прыжке победу праздновала Мария Овчинникова, для которой участие в азиатском первенстве стало дебютным. В интервью корреспонденту Vesti.kz Мария отметила, что победа стала для нее неожиданностью.



- Помнится, в одном из интервью Вы говорили, что азиатское первенство станет для Вас важным опытом.



- Да, и оказалось, что опыт получился немного другим (смеется). Не совсем так я себе представляла изначально. Я очень довольна стартом. Планировала прыгнуть по личному рекорду, но немного не хватило.



Первые три попытки я лидировала. Потом Ира (Ирина Эктова - казахстанская прыгунья - прим.ред) опередила меня на 10 сантиметров. И я подумала, что нельзя упускать лидерство. Ощущала поддержку, собралась и прыгнула, показав 13 метров 72 сантиметров, что и принесло победу.



- Наверное, крутые ощущения выиграть свой дебютный чемпионат Азии.



- Я, если честно, еще до конца не осознала того, что произошло. Да и в целом, как-то обыденно получилось. Другие победители плакали на пьедестале, а я стала и ощущения какие-то обычные. Конечно, для меня было честью, что прозвучал наш гимн, что мне удалось. Я не ожидала, что смогу выиграть. Максимум - попаду в тройку.



- Хотелось уточнить, Вы, как победитель ЧА, попадаете на мировое первенство. Насколько информация правдива?



- Все говорят об этом. Но пока я точно не знаю. Конкретики пока от начальства не поступало. А выступить на чемпионате мира конечно хочу! Там ведь все звезды легкой атлетики будут. Посмотреть на них, и вот там, в Лондоне, как раз точно наберусь опыта.



Добавим, что на прошедшем в Бхубанешваре чемпионате Азии Марии Овчинникова завоевала золотую медаль в тройном прыжке. Всего же в активе сборной Казахстана четыре награды высшего достоинства.