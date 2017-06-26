На старт Ару вышел в майке, принадлежавшей Микеле Скарпони.
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Лидер "Астаны" Фабио Ару стал чемпионом Италии, одержав победу в групповой гонке, сообщается на сайте казахстанской велокоманды.
В групповой гонке чемпионата Италии Фабио Ару поддерживали еще пять гонщиков команды "Астана": Дарио Катальдо, Паоло Тиралонго, Морено Мозер, Оскар Гатто и Риккардо Минали.
При поддержке товарищей по команде Ару подъехал к решающему подъему дистанции Монте Серра на идеальной позиции для атаки. За четыре километра до вершины подъема Фабио атаковал из группы лидеров, сумев набрать около 40 секунд преимущества. На заключительных 14 километрах (семь километров спуска и семь километров по равнинной части дистанции) гонщик "Астаны" сделал все, чтобы сохранить преимущество и в итоге финишировал в гордом одиночестве.
Стоит отметить, что на старт Ару вышел в майке, принадлежавшей Микеле Скарпони. В апреле этого года гонщики обменялись майками на тренировочном сборе в Сьерра-Невада. После своей победы, которая была посвящена памяти Скарпони, Ару вернет победную майку вдове Микеле Анне.