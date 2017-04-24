Велогонщик "Астаны" Андрей Гривко стал вторым на этапе "Тура Романдии"

Практически сразу после старта он ушел в отрыв.

Гонщик "Астаны" Андрей Гривко занял второе место на втором этапе престижной многодневной гонки "Тур Романдии", сообщает пресс-служба казахстанской велокоманды.

Гривко стал участником отрыва из четырех человек, который образовался практически сразу после старта этапа. На финише в борьбе за победу Андрей уступил швейцарцу Стефану Кюнгу из BMC.

"Сегодня был хороший этап для того, чтобы уехать в отрыв, и мне удалось это сделать. Подобралась хорошая группа с сильными гонщиками, и нам достаточно быстро удалось набрать большое преимущество в районе пяти минут. Погодные условия были сложными, но нам это только помогло сохранять разрыв. Я неплохо себя чувствовал, но знал, что Кюнг - очень сильный гонщик, поэтому ожидал от него атаки в финале. Однако в итоге мы приехали вдвоем на финиш. У меня была хорошая позиция на заключительном километре, постарался выложиться на 100 процентов в спринте, но немного не хватило для победы. Кюнг оказался сильнее. Сегодня я был очень мотивирован на борьбу, мне хотелось победить и посвятить эту победу Микеле Скарпони. Я сделал все, что мог на этом этапе… Что ж, я финишировал вторым. Это неплохой результат, который дает мне больше уверенности в собственных силах. Думаю, что и вся команда получит дополнительную мотивацию после вчерашнего и сегодняшнего этапов. Мы полны решимости проявить себя и добиться успеха ради Микеле", - рассказал Андрей Гривко.

Второй этап "Тура Романдии" прошел в плохих погодных условиях: было очень холодно, и весь день шел дождь, иногда со снегом. Из-за снега организаторам пришлось сократить этап и перенести старт из Шампери в Эгль. В итоге дистанция этапа составила 136 километров от Эгля до Бюля.

Уже на первых километрах сформировался отрыв из четырех гонщиков, в числе которых оказался и Андрей Гривко. Ближе к финалу этапа после серии атак в отрыве остались лишь Гривко и Кюнг, которые и разыграли победу.

"Мы знали о плохом прогнозе погоды на сегодня, поэтому понимали, что у отрыва могут быть хорошие шансы на успех. Перед нашими гонщиками была поставлена задача уехать в отрыв, и у Андрея это получилось. Он провел очень хорошую и умную гонку, сделал все, что было в его силах, но в спринте не хватило совсем чуть-чуть. Тем не менее второе место - это тоже хороший результат, и он дает нам уверенность в том, что мы на правильном пути. Впереди еще три этапа, и "Астана" будет продолжать борьбу", - сказал спортивный директор "Астаны" Бруно Ченьялта.

Оба лидера "Астаны", Пельо Бильбао и Танел Кангерт, без проблем финишировали в общей группе пелотона, которая прибыла на финиш спустя 20 секунд после Кюнга и Гривко.