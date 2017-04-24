Велогонщик "Астаны" Андрей Гривко стал вторым на этапе "Тура Романдии"

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
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Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Евсеев Киямов 2:1
Овчаров Хасанов 0:2
Вилелья Мартинес Ташбулатов 2:0
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Вардхан Хабибулин 2:0
Айнитдинова Меренкова 2:0
Попко Саидкаримов 2:0
Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Дорошина Айнитдинова 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Калкенова Мордергер 0:2
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Ксун Дияс 0:2
Дияс Грамматикопулу 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 15:00
Тараз (мол) Тобол (мол) 15:00
Астана (мол) Актобе (мол) 15:00
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 16:00
Рузаевка Акжайык (мол) 16:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 12:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 14:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Родионова Дияс 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 11:00
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Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
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Локомотив М Рубин 19:30
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Малага Севилья 01:00
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Тараз Атырау
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Астана (мол) Актобе (мол) 15:00
Тараз (мол) Тобол (мол) 15:00
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 15:00
Рузаевка Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 16:00
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Тобол (мол) Алтай УК
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
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Бохум Динамо Др 22:30
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БАТЭ Шахтер Сл 21:30
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Тулевик Флора 22:00
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Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
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Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 12:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 14:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Родионова Дияс 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 11:00
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Велогонщик "Астаны" Андрей Гривко стал вторым на этапе "Тура Романдии"

Практически сразу после старта он ушел в отрыв.

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Фото с сайта astanaproteam.kz
Фото с сайта astanaproteam.kz

Гонщик "Астаны" Андрей Гривко занял второе место на втором этапе престижной многодневной гонки "Тур Романдии", сообщает пресс-служба казахстанской велокоманды.

Гривко стал участником отрыва из четырех человек, который образовался практически сразу после старта этапа. На финише в борьбе за победу Андрей уступил швейцарцу Стефану Кюнгу из BMC.

"Сегодня был хороший этап для того, чтобы уехать в отрыв, и мне удалось это сделать. Подобралась хорошая группа с сильными гонщиками, и нам достаточно быстро удалось набрать большое преимущество в районе пяти минут. Погодные условия были сложными, но нам это только помогло сохранять разрыв. Я неплохо себя чувствовал, но знал, что Кюнг - очень сильный гонщик, поэтому ожидал от него атаки в финале. Однако в итоге мы приехали вдвоем на финиш. У меня была хорошая позиция на заключительном километре, постарался выложиться на 100 процентов в спринте, но немного не хватило для победы. Кюнг оказался сильнее. Сегодня я был очень мотивирован на борьбу, мне хотелось победить и посвятить эту победу Микеле Скарпони. Я сделал все, что мог на этом этапе… Что ж, я финишировал вторым. Это неплохой результат, который дает мне больше уверенности в собственных силах. Думаю, что и вся команда получит дополнительную мотивацию после вчерашнего и сегодняшнего этапов. Мы полны решимости проявить себя и добиться успеха ради Микеле", - рассказал Андрей Гривко.

Второй этап "Тура Романдии" прошел в плохих погодных условиях: было очень холодно, и весь день шел дождь, иногда со снегом. Из-за снега организаторам пришлось сократить этап и перенести старт из Шампери в Эгль. В итоге дистанция этапа составила 136 километров от Эгля до Бюля.

Уже на первых километрах сформировался отрыв из четырех гонщиков, в числе которых оказался и Андрей Гривко. Ближе к финалу этапа после серии атак в отрыве остались лишь Гривко и Кюнг, которые и разыграли победу.

"Мы знали о плохом прогнозе погоды на сегодня, поэтому понимали, что у отрыва могут быть хорошие шансы на успех. Перед нашими гонщиками была поставлена задача уехать в отрыв, и у Андрея это получилось. Он провел очень хорошую и умную гонку, сделал все, что было в его силах, но в спринте не хватило совсем чуть-чуть. Тем не менее второе место - это тоже хороший результат, и он дает нам уверенность в том, что мы на правильном пути. Впереди еще три этапа, и "Астана" будет продолжать борьбу", - сказал спортивный директор "Астаны" Бруно Ченьялта.

Оба лидера "Астаны", Пельо Бильбао и Танел Кангерт, без проблем финишировали в общей группе пелотона, которая прибыла на финиш спустя 20 секунд после Кюнга и Гривко.

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