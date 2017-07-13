Супертяж Бокаев рассказал, за счет чего "спас" "Астана Арланс" от досрочного поражения в финале WSB

Чемпион Казахстана принес команде третье очко.
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Боксер клуба "Астана Арланс" Олжас Бокаев (свыше 91 килограмма) после финала Всемирной серии бокса с клубом "Куба Домадорес" в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, за счет чего ему удалось победить соперника из "Куба Домадорес".
"Моя задача была давить соперника и больше попадать", - рассказал боксер.
- По своим ощущениям, какие раунда выиграл?
- Первый проиграл, наверное. Остальные все выиграл. Он начал заметно уставать. Я видел это, и чувствовал. Я давал ему бить, чтобы он проваливался. Но я чувствовал, что выигрывал.
- За счет удавалось прибавлять по ходу встречи?
- Я выносливый. Мышление помогло. Быстро, скорость и реакция.
- Он повыше и покрупнее. Это мешало? 15 килограммов разницы.
- Немного. Было тяжело на ближней дистанции. Я просто перетерпел и боксировал. Я всегда первый раунд проигрываю, потом прибавляю. Так и в этот раз получилось.
Напомним, что "Астана Арланс" одержал волевую победу над командой "Куба Домадорес" в финале седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB).
Таким образом, "Астана Арланс" в третий раз в своей истории стал чемпионом и самым титулованным клубом WSB. До этого финала на счету "арланов" и кубинцев было по два чемпионства.