"Астана Арланс" победил "Куба Домадорес" в финале и стал самым титулованным клубом WSB

По ходу противостояния "арланы" уступали 2-5, но сумели стать чемпионами.
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Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
"Астана Арланс" одержал волевую победу над командой "Куба Домадорес" в финале седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Исход противостояния решился в дополнительном, 11-м поединке в весовой категории до 52 килограммов, где встречались Олжас Байниязов и Фрэнк Залдивар.
В этой паре победу одержал казахстанский боксер, который и принес "арланам" победное, шестое очко (6-5). При этом по ходу финала "Астана Арланс" уступал в счете 2-5 и был в шаге от поражения.
Таким образом, "Астана Арланс" в третий раз в своей истории стал чемпионом и самым титулованным клубом WSB. До этого финала на счету "арланов" и кубинцев было по два чемпионства.
В составе новоиспеченных чемпионов свои бои в финале также выиграли - Асланбек Шымбергенов, Закир Сафиуллин, Олжас Бокаев, Темиртас Жусупов и Ильяс Сулейменов.
Исход противостояния решился в дополнительном, 11-м поединке в весовой категории до 52 килограммов, где встречались Олжас Байниязов и Фрэнк Залдивар.
В этой паре победу одержал казахстанский боксер, который и принес "арланам" победное, шестое очко (6-5). При этом по ходу финала "Астана Арланс" уступал в счете 2-5 и был в шаге от поражения.
Таким образом, "Астана Арланс" в третий раз в своей истории стал чемпионом и самым титулованным клубом WSB. До этого финала на счету "арланов" и кубинцев было по два чемпионства.
В составе новоиспеченных чемпионов свои бои в финале также выиграли - Асланбек Шымбергенов, Закир Сафиуллин, Олжас Бокаев, Темиртас Жусупов и Ильяс Сулейменов.