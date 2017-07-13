Казахстанский боксер рассказал, как победил чемпиона Олимпиады из Кубы и перевел финал WSB в дополнительный бой

"Астана Арланс" вырвали волевую победу.
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Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
Боксер клуба "Астана Арланс" Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов) после финала Всемирной серии бокса с командой "Куба Домадорес" в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, за счет чего победил чемпиона Олимпиады-2012 Рониэля Сотолоного и сравнял счет в финале турнира.
"Я сделал все что мог. Стремился к победе. Знал, что от меня ждут только победы. С первого раунда поднял темп, и пытался выиграть этот бой. Было очень тяжело. Я своего соперника знал, ведь уже встречался с ним", - рассказал боксер.
- Тренер поставил последним. Волновался? Какие мысли были?
- Только победа. Ни о чем больше не думал.
Напомним, матчевая встреча финала Всемирной серии бокса прошла в Астане. Первую часть противостояния со счетом 3:2 выиграли кубинцы, но после десяти боев было равенство - 5:5. Решающее очко казахстанцам принес Олжас Байниязов.
Ранее итоги встречи подвел главный тренер "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков.
"Я сделал все что мог. Стремился к победе. Знал, что от меня ждут только победы. С первого раунда поднял темп, и пытался выиграть этот бой. Было очень тяжело. Я своего соперника знал, ведь уже встречался с ним", - рассказал боксер.
- Тренер поставил последним. Волновался? Какие мысли были?
- Только победа. Ни о чем больше не думал.
Напомним, матчевая встреча финала Всемирной серии бокса прошла в Астане. Первую часть противостояния со счетом 3:2 выиграли кубинцы, но после десяти боев было равенство - 5:5. Решающее очко казахстанцам принес Олжас Байниязов.
Ранее итоги встречи подвел главный тренер "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков.