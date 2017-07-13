Тренер "Астана Арланс" рассказал, как его команде удалось вырвать победу у "Куба Домадорес" в финале WSB

По его словам, он верил, что его подопечные его не подведут.
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Нурлан Акурпеков. Фото ПК "Астана"
Главный тренер клуба "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков после финала Всемирной серии бокса (WSB) с командой "Куба Домадорес" рассказал, каким образом его подопечным удалось вырвать волевую победу, передает корреспондент Vesti.kz.
- Как бывает в спорте, равные поединке могут отдать любой из сторон. Так получилось с двумя нашими ребятами. Так было в бою нашего капитана Олжаса Саттыбаева и моего ученика Абильхана Аманкула. Они были близки к победе. Зрители все видели. Но победа вырвана из рук... Я подумал, что это политический момент. Приехали все сильнейшие кубинцы. Приехал их министр. Доктор Ву тоже приехал...
Говорят, где проходят бои, тот и выигрывает. Но, показалось, что равные поединки могут забрать у нас. После поражения Саттыбаева... Я уже не ждал, что Бокаев выиграет. У него был сильный соперник. Но Бокаев проявил мужество. Я поставил Сафиуллина и Шымбергенова последними, ожидая, что в их боях будет все решаться. Они принесут нам победу со счетом 6:4.
К этому и шло. Закир уверенно победил призера Олимпиады. Асланбек тоже проявил мужество. Он кубинца побеждал, и снова выиграл. Что касается Олжаса Байнязова, то он мне очень нравится. Он активно работает на тренировках. Трудоголик и быстро все схватывает. Я ему сказал, что если будет ничья, то я доверяю тебе выйти на ринг. Он оправдал надежды.
- Были уверены, что дойдет до 11-го боя? Ситуация ведь была непростая.
- После победы Закира я сказал готовить Олжаса. Был уверен в победе Асланбека.
Напомним, матчевая встреча финала Всемирной серии бокса прошла в Астане. Первую часть противостояния клубов "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" со счетом 3:2 выиграли кубинцы, но во второй "арланы" отыгрались и вырвали победу в экстра-бое - 6:5.
- Как бывает в спорте, равные поединке могут отдать любой из сторон. Так получилось с двумя нашими ребятами. Так было в бою нашего капитана Олжаса Саттыбаева и моего ученика Абильхана Аманкула. Они были близки к победе. Зрители все видели. Но победа вырвана из рук... Я подумал, что это политический момент. Приехали все сильнейшие кубинцы. Приехал их министр. Доктор Ву тоже приехал...
Говорят, где проходят бои, тот и выигрывает. Но, показалось, что равные поединки могут забрать у нас. После поражения Саттыбаева... Я уже не ждал, что Бокаев выиграет. У него был сильный соперник. Но Бокаев проявил мужество. Я поставил Сафиуллина и Шымбергенова последними, ожидая, что в их боях будет все решаться. Они принесут нам победу со счетом 6:4.
К этому и шло. Закир уверенно победил призера Олимпиады. Асланбек тоже проявил мужество. Он кубинца побеждал, и снова выиграл. Что касается Олжаса Байнязова, то он мне очень нравится. Он активно работает на тренировках. Трудоголик и быстро все схватывает. Я ему сказал, что если будет ничья, то я доверяю тебе выйти на ринг. Он оправдал надежды.
- Были уверены, что дойдет до 11-го боя? Ситуация ведь была непростая.
- После победы Закира я сказал готовить Олжаса. Был уверен в победе Асланбека.
Напомним, матчевая встреча финала Всемирной серии бокса прошла в Астане. Первую часть противостояния клубов "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" со счетом 3:2 выиграли кубинцы, но во второй "арланы" отыгрались и вырвали победу в экстра-бое - 6:5.