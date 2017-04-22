Досрочный выход в плей-офф, нокауты и 30 боев. Как "Астана Арланс" выступила в групповом раунде WSB

В четвертьфинале команда встретится с "Патриот Боксинг Тим" из России.
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Фото Ольги Андрюшевич©
Сегодня, 24 апреля, боксерский клуб "Астана Арланс", входящий в Президентский клуб "Астана", узнал имя соперника по четвертьфиналу Всемирной серии бокса (WSB). Им стала команда из России "Патриот Боксинг Тим", которая выступала вместе с "волками" в групповом раунде и заняла второе место. Победителем же группы С стали "арланы". Подробности выступления команды в первом раунде в материале Vesti.kz.
Боксеры "Астана Арланс" набрали 15 очков из 18 возможных. Было проведено 30 поединков, в которых 20 раз была зафиксирована победа "арланов", в десяти - поражение (лучший результат по этому показателю у "Куба Домадорес" - 24 победы). Единственный проигрыш команда потерпела от "Узбек Тайгерс" (1 апреля, Ташкент). Поэтому в четвертьфинал "волки" пробились с первого места.
К слову, выход в следующий раунд нынешнего сезона WSB "Астана Арланс" оформил досрочно. Случилось это в четвертом матче против "Патриот Боксинг Тим".
В личной статистике всех боксеров, участвующих в WSB, в составе "арланов" есть лидеры своих весовых категорий. Так, Закир Сафиуллин по итогам групповой стадии стал лучшим среди бойцов до 60 килограммов. В свою очередь Антон Пинчук возглавляет рейтинг до 91 килограмма.
Сафиуллин провел три поединка и каждый из них завершил в свою пользу. В активе боксера 14 очков. Такое же количество боев и побед у Пинчука, однако у него 15 баллов. Одно очко Закир "потерял" за победу раздельным решением.
Кроме того, Олжас Саттыбаев с десятью очками на четвертом месте (до 52 килограммов), Ильяс Сулейменов также с десятью на третьем месте (до 56 килограммов), Асланбек Шымбергенов "набил" девять баллов (третье место в категории до 69 килограммов). У Армана Рысбека девять очков, что позволило ему занять четвертое место в категории до 81 килограмма.
"Арланы" трижды отправляли соперников в нокдаун, один из которых завершился победой нокаутом. Два нокдауна приходятся на счет Дилмурата Мижитова. В матче "Астана Арланс" - "Чайна Драгонс" в Атырау Мижитов в четвертом раунде дважды "уронил" Лю Яна.
Автором эффектного нокаута стал Арман Рысбек, "усыпивший" еще одного китайского боксера - Лида Вана (на этот раз в гостевой встрече).
За весь групповой раунд казахстанский клуб только один раз победил всухую. 4 марта, в Атырау, со счетом 5:0 был бит китайских клуб "Чайна Драгонс". Дважды команда была "на волоске" от проигрыша: в самом первом матче групповой стадии против "Патриот Боксинг Тим" и в последней против "Чайна Драгонс". Встречи завершились со счетом 3:2.
Принципиальное противостояние против узбекских боксеров имеет ничейный статус. Обе встречи завершились с одинаковым счетом 4:1. "Арланы" были сильнее в Талдыкоргане, а "тигры" в Ташкенте.
Напомним, "Астана Арланс" вышел в плей-офф WSB с первого места. Соперником казахстанских боксеров станет клуб "Патриот Боксинг Тим". Первая встреча состоится в Кемерово, Россия. Ответный матч пройдет в Алматы на "Алматы Арене".
Фото vk.com/astana_arlans (1, 3), Ольги Андрюшевич (2), ПК "Астана" (4)
Боксеры "Астана Арланс" набрали 15 очков из 18 возможных. Было проведено 30 поединков, в которых 20 раз была зафиксирована победа "арланов", в десяти - поражение (лучший результат по этому показателю у "Куба Домадорес" - 24 победы). Единственный проигрыш команда потерпела от "Узбек Тайгерс" (1 апреля, Ташкент). Поэтому в четвертьфинал "волки" пробились с первого места.
К слову, выход в следующий раунд нынешнего сезона WSB "Астана Арланс" оформил досрочно. Случилось это в четвертом матче против "Патриот Боксинг Тим".
В личной статистике всех боксеров, участвующих в WSB, в составе "арланов" есть лидеры своих весовых категорий. Так, Закир Сафиуллин по итогам групповой стадии стал лучшим среди бойцов до 60 килограммов. В свою очередь Антон Пинчук возглавляет рейтинг до 91 килограмма.
Сафиуллин провел три поединка и каждый из них завершил в свою пользу. В активе боксера 14 очков. Такое же количество боев и побед у Пинчука, однако у него 15 баллов. Одно очко Закир "потерял" за победу раздельным решением.
Кроме того, Олжас Саттыбаев с десятью очками на четвертом месте (до 52 килограммов), Ильяс Сулейменов также с десятью на третьем месте (до 56 килограммов), Асланбек Шымбергенов "набил" девять баллов (третье место в категории до 69 килограммов). У Армана Рысбека девять очков, что позволило ему занять четвертое место в категории до 81 килограмма.
"Арланы" трижды отправляли соперников в нокдаун, один из которых завершился победой нокаутом. Два нокдауна приходятся на счет Дилмурата Мижитова. В матче "Астана Арланс" - "Чайна Драгонс" в Атырау Мижитов в четвертом раунде дважды "уронил" Лю Яна.
Автором эффектного нокаута стал Арман Рысбек, "усыпивший" еще одного китайского боксера - Лида Вана (на этот раз в гостевой встрече).
За весь групповой раунд казахстанский клуб только один раз победил всухую. 4 марта, в Атырау, со счетом 5:0 был бит китайских клуб "Чайна Драгонс". Дважды команда была "на волоске" от проигрыша: в самом первом матче групповой стадии против "Патриот Боксинг Тим" и в последней против "Чайна Драгонс". Встречи завершились со счетом 3:2.
Принципиальное противостояние против узбекских боксеров имеет ничейный статус. Обе встречи завершились с одинаковым счетом 4:1. "Арланы" были сильнее в Талдыкоргане, а "тигры" в Ташкенте.
Напомним, "Астана Арланс" вышел в плей-офф WSB с первого места. Соперником казахстанских боксеров станет клуб "Патриот Боксинг Тим". Первая встреча состоится в Кемерово, Россия. Ответный матч пройдет в Алматы на "Алматы Арене".
Фото vk.com/astana_arlans (1, 3), Ольги Андрюшевич (2), ПК "Астана" (4)