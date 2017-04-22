Опубликовано видео жесткого нокаута в исполнении боксера "Астана Арланс" в матче с "Чайна Драгонс"

Казахстанский боксер нокаутировал соперника уже в первом раунде.
Сегодня 15:56
Ссылки по теме:
- Боксеры "Астана Арланс" завершили групповой этап WSB гостевой победой над "Чайна Драгонс"
- Боксер "Астана Арланс" Арман Рысбек нокаутировал бойца "Чайна Драгонс" в первом раунде
Арман Рысбек. Фото пресс-службы "Астана Арланс"
Представляем вашему вниманию видео жесткого нокаута в исполнении боксера "Астана Арланс" Армана Рысбека в матче с "Чайна Драгонс" в рамках Всемирной серии бокса (WSB).
Рысбек, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, встречался с Лидом Ваном. Казахстанский боксер нокаутировал соперника уже в первом раунде и тем самым сравнял счет в противостоянии команд - 2:2.
Сама матчевая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Астана Арланс", который с первого места в группе вышел в плей-офф.
Рысбек, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, встречался с Лидом Ваном. Казахстанский боксер нокаутировал соперника уже в первом раунде и тем самым сравнял счет в противостоянии команд - 2:2.
Сама матчевая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Астана Арланс", который с первого места в группе вышел в плей-офф.