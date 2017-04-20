Боксер "Астана Арланс" Арман Рысбек нокаутировал бойца "Чайна Драгонс" в первом раунде

Он сравнял счет в противостоянии.
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Арман Рысбек. Фото пресс-службы "Астана Арланс"
Боксер "Астана Арланс" Арман Рысбек одержал победу нокаутом в матчевой встрече в Санье с китайским клубом "Чайна Драгонс", передает корреспондент Vesti.kz.
В весовой категории до 81 килограмма Рысбек уже в первом раунде нокаутировал Лида Вана и сравнял счет в противостоянии - 2:2.
Определится победитель матчевой встречи в заключительном бою, в котором на ринг выйдут тяжеловесы Жибао Ван и Олжас Букаев.
Напомним, боксеры "Астана Арланс" ранее обеспечили себе первое место в группе. Исход встречи с "Чайна Драгонс" уже никак не повлияет на турнирный расклад.
В весовой категории до 81 килограмма Рысбек уже в первом раунде нокаутировал Лида Вана и сравнял счет в противостоянии - 2:2.
Определится победитель матчевой встречи в заключительном бою, в котором на ринг выйдут тяжеловесы Жибао Ван и Олжас Букаев.
Напомним, боксеры "Астана Арланс" ранее обеспечили себе первое место в группе. Исход встречи с "Чайна Драгонс" уже никак не повлияет на турнирный расклад.