Левит и Алимханулы в запасе. С кем "Астана Арланс" отправятся в поход за третьим чемпионством в WSB

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Уотфорд 1:2
Сандерленд Тоттенхэм 0:0
Ливерпуль Челси 1:1
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Сити 0:4
Манчестер Юнайтед Халл Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Фиорентина 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Вождовац 0:0
Тобол Динамо М 2:0
Кайрат Фастав Злин 2:0
Алтай Пакш 1:2
Кайрат А Казахстан (U-21) 0:1
Сибирь-Мол. Кызыл-Жар СК 0:1
Иртыш Будучность Пд 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Нефтехимик Ак Барс 8:2
Медвешчак Динамо М 3:6
Барыс Йокерит 0:2
Салават Юлаев СКА 1:3
Торпедо НН ХК Сочи 1:2 Б
Авангард Куньлунь Ред Стар 3:1
Слован Динамо М 1:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Сибирские Снайперы (мол) 2:9
Снежные Барсы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 3:1
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Латвия (студенческая) 7:1
Канада (студенческая) Великобритания (студенческая) 14:0
Великобритания (студенческая) Китай (студенческая) 0:12
Чехия (студенческая) Китай (студенческая) 15:0
Казахстан (студенческая) Канада (студенческая) 0:11
Великобритания (студенческая) США (студенческая) 1:10
Китай (студенческая) Швеция (студенческая) 0:15
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 10:1
Канада (студенческая) Словакия (студенческая) 5:3
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 14:0
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Россия Финляндия 6:2
Швеция Казахстан 8:4
Казахстан Финляндия 3:5
Россия Швеция 6:10
Казахстан Норвегия 4:5 ДВ
Финляндия США 15:1
Швеция Германия 34:6
Россия Беларусь 17:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Этап 2. Dubai Marine Club - Ras al Khaimah. 188 км. 13:00
Групповая гонка. Этап 3. Dubai international Marine Club - Al Aqah. 200 км. 12:50
Групповая гонка. Общий зачет положение после 3-го этапа 08:00
Групповая гонка. Этап 4. Dubai Marine Club - Hatta Dam. 172 км. 13:00
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
Короткий танец. Финалы (женщины) 14:30
Короткий танец. Финалы (микст) 14:30
произвольный танец. Финалы (женщины) 17:00
короткая программа. Финалы 14:50
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
3000 м. Финалы (женщины) 11:00
500 м. Финалы 13:00
500 м. Финалы (женщины) 11:00
1500 м. Финалы 13:00
5000 м. Финалы (женщины) 11:00
1000 м. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Супер-комбинация. Финалы (женщины) 11:00
Супер-комбинация. Финалы 13:30
Гигантский слалом. Финалы (женщины) 13:00
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
15:30
Масс-старт. Финалы 10:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
16:00
19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
КИНЕФ - Сургутнефтегаз Айша-Биби 23:2
Айша-Биби Буревестник-ННГУ 16:10
Кинеф - 2 Айша-Биби 17:30
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Норвегия (студенческая) 4:10
Япония (студенческая) Казахстан (студенческая) 7:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 1:14
Великобритания (студенческая) Казахстан (студенческая) 10:1
Южная Корея (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:2
Казахстан (студенческая) Южная Корея (студенческая) 2:13
Канада (студенческая) Казахстан (студенческая) 13:2
Норвегия (студенческая) Казахстан (студенческая) 8:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Даллас (США) -2017"
Кукушкин Новиков 2:0
Кукушкин Ито 1:2
Коппейанс, Кукушкин Бейкер, Монро 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
Бублик О'Коннел 0:2
Попко Сэвилл 2:1
Попко, Крстин Чаплин, Маклахлан 14:00
О'Коннел Попко 0:2
Ясика Попко 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Джунейд, Мьес Бехар, Голубев 0:2
Раджа, Шаран Бехар, Голубев 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Актобе (Казахстан) - 2017/2"
Манафов Хабибулин 2:0
Шабанов, Шабанов Давыдов, Хасанов 2:1
Лутсма, Ван де Зандшульп Лобков, Евсеев 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Алматы (Казахстан) - 2017/2"
Керимбаева Силич 0:2
Гринчишина Дорошина 0:2
Керимбаева, Яшина Куламбаева, Уколова 0:2
Гринчишина, Хабибулина Дорошина, Монова 0:2
Куламбаева, Уколова Ленерт, Кениг 0:2
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Бек Путинцева 0:2
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Могул. Финалы 13:00
Могул. Финалы (женщины) 13:00
Параллельный могул. Финалы 14:00
Параллельный могул. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Сноуборд-кросс. Финалы 14:00
Сноуборд-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 10:30
Спринт. 10 км. Финалы 13:15
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 12:00
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 14:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы 14:45
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины) 14:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Тараз-2 Кайсар 3:0
Павлодар-2 Жетысу-Жастар 3:2
Мангыстау Жайык 3:1
Алтай-2 КазНАУ-Алматы (фарм) 0:3
Атырау-2 ТНК «Казхром-2» 1:3
Динамо-Костанай Женис-Есиль СК (фарм) 0:3
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Гамбург Байер 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Депортиво Бетис 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Славия Сф 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Динамо Мн 19:30
Металлург Мг СКА 20:00
Салават Юлаев ЦСКА 20:00
Спартак ХК Сочи 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Сокол 18:30
Сарыарка Ермак 19:00
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Словакия (студенческая) 5:3
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 14:0
Чехия (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:30
Япония (студенческая) Казахстан (студенческая) 20:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Кулагер Арлан 0:0
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Общий зачет положение после 3-го этапа 08:00
Групповая гонка. Этап 4. Dubai Marine Club - Hatta Dam. 172 км. 13:00
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Кузнецова 20:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Бехар, Голубев Елгин, Зеленай 18:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
5000 м. Финалы (женщины) 11:00
1000 м. Финалы 13:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 12:00
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 14:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Гигантский слалом. Финалы (женщины) 13:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. Финалы 10:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный могул. Финалы 14:00
Параллельный могул. Финалы (женщины) 14:00
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
короткая программа. Финалы 14:50
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Казахстан (студенческая) 13:2
Норвегия (студенческая) Казахстан (студенческая) 8:0
Швейцария (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Кинеф - 2 Айша-Биби 17:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Синтез Астана 21:00
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Динамо Мн 19:30
Салават Юлаев ЦСКА 20:00
Металлург Мг СКА 20:00
Спартак ХК Сочи 22:30
Металлург Нк Куньлунь Ред Стар 16:00
Авангард Адмирал 17:00
Нефтехимик Лада 20:00
Барыс Динамо Р 17:00
Югра Динамо Мн 17:30
Медвешчак Витязь 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Сокол 18:30
Сарыарка Ермак 19:00
Торпедо УК Ермак 17:00
Сарыарка Сокол 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 12:00
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 12:00
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Иртыш Астана
Алматы Бейбарыс
Темиртау Арлан
Алтай-Торпедо Горняк
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Кулагер Арлан 0:0
Арлан Кулагер 17:00
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Чехия (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:30
Япония (студенческая) Казахстан (студенческая) 20:00
Канада (студенческая) США (студенческая) 16:30
Россия (студенческая) Китай (студенческая) 20:00
Великобритания (студенческая) Япония (студенческая) 13:00
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 13:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Гамбург Байер 01:30
Бавария Шальке-04 20:30
Боруссия Д РБ Лейпциг 23:30
Айнтрахт Фр Дармштадт 1898 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Арсенал 18:30
Халл Сити Ливерпуль 21:00
Тоттенхэм Миддлсбро 23:30
Манчестер Сити Суонси Сити 19:30
Лестер Сити Манчестер Юнайтед 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Депортиво Бетис 01:45
Малага Эспаньол 18:00
Барселона Атлетик 21:15
Валенсия Эйбар 01:45
Севилья Вильярреал 17:00
Атлетико М Леганес 21:15
Сельта Реал М 01:45
Гранада Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Наполи 01:45
Милан Сампдория 17:30
Пескара Лацио 20:00
Ювентус Интер 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Пелистер
Ордабасы Славия Сф 20:00
Тобол Нефтохимик
Алтай Луч-Энергия
Ордабасы Карпаты 14:00
Окжетпес Шкендия
Иртыш Трепча 89
Кайрат Локомотив Пл 20:00
Иртыш Нефтехимик
Атырау Оренбург
Тобол Силекс
Актобе (U-21) Астана (U-21)
Ордабасы Подбрезова
Иртыш Вардар
Кайрат Сплит РНК
Астана Александрия
Шахтер Ильичевец
Кайсар Славия Сф
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Карлсруэ СК 18:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Спартак-Волгоград 13:15
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Синтез Астана 21:00
Синтез Астана 16:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Швейцария (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:00
Россия (студенческая) Казахстан (студенческая) 09:00
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 14:00
Казахстан (студенческая) США (студенческая) 19:00
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Кузнецова 20:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Бехар, Голубев Елгин, Зеленай 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Узбек Тайгерс 17:30
Patriot Boxing Team Астана Арланс 21:00
Сагалуев Жусупов 21:00
Хотенов Сулейменов 21:30
Абдурахманов Мижитов 22:00
Раджабов Аманкул 22:30
Квасников Пинчук 23:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Dubai Marine Club - City Walk. 124 км. 14:35
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
произвольный танец. Финалы (микст) 14:00
произвольная программа. Финалы 17:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
1000 м. Финалы (женщины) 11:00
10000 м. Финалы 13:00
Командная гонка. Финалы (женщины) 11:00
Командная гонка. Финалы 13:00
Масс-старт. Финалы (женщины) 11:00
Масс-старт. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Гигантский слалом. Финалы 13:00
Параллельный слалом. Финалы (микст) 10:00
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Слалом. Финалы 13:30
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Финалы (микст) 13:00
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 11:30
Скиатлон, 10 + 10 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 13:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
18:00
16:30
19:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык
Динамо-Казань-2 Акжайык
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Казахстан США 18:00
Швеция Норвегия 21:00
Россия Финляндия 23:55
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Калев/Крамо 16:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:55
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:00
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы 14:00
1500 м. Финалы (женщины) 14:00
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Слоупстайл. Финалы 13:00
Слоупстайл. Финалы (женщины) 13:00
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 12:00
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
10:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Казахстан Беларусь 19:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Обсуждаемые

Кто победит - Адильбек Ниязымбетов или Жанибек Алимханулы?

Левит и Алимханулы в запасе. С кем "Астана Арланс" отправятся в поход за третьим чемпионством в WSB

Седьмой сезон турнира начнется 4 февраля.

Ссылки по теме:

0 Комментариев
Фото из официальной группы "Астана Арланс" ВКонтакте
Фото из официальной группы "Астана Арланс" ВКонтакте
Фрагмент боя Жанибек Алимханулы - Энтони Фаулер. © Reuters
Фрагмент боя Жанибек Алимханулы - Энтони Фаулер. © Reuters

Двукратный чемпион Всемирной серии бокса (WSB), казахстанский клуб "Астана Арланс", входящий в состав Президентского клуба "Астана", 4 февраля вступит в борьбу в седьмом сезоне международного состязания. Подробнее о боксерах клуба - в материале корреспондента Vesti.kz

Стартует казахстанский клуб в WSB 4 февраля матчевой встречей с российской командой Patriot Boxing Team. В другой паре группы "Азия" сойдутся боксеры клубов "Чайна Драконс" (Китай) и "Узбек Тайгерс" (Узбекистан). Тренерский штаб нашей команды обнародовал состав на первый матч. Представляем вашему внимаю 20 боксеров, на которых будет сделана ставка по ходу сезона.

До 49-ти килограммов
Темиртас Жусупов и Ермек Мадиев

Роль лидера в этой весовой категории отведена 29-летнему Жусупову. Боксер не первый год на виду (три раза за последние четыре года выиграл национальный чемпионат). Возможно, сделают на него ставку и в сборной Казахстана после ухода многолетнего первого номера Биржана Жакипова. Более опытного исполнителя, чем чемпион Азии-2013, в этой категории сейчас просто нет. Что касается Мадиева, то 21-летний боксер исполнит роль дублера, ищущего свой шанс проявить себя.



До 52-х килограммов
Олжас Саттибаев и Анвар Музапаров

Новоиспеченный капитан "арланов" однозначно должен повести за собой команду. 28-летний чемпион Азии-2014 после Олимпиады-2016 "расстался" с национальной командой и может полностью сосредоточиться на Всемирной серии бокса. Не сомневаемся, что весь свой потенциал опытный боксер еще не раскрыл, ведь он был финалистом чемпионата мира среди молодежи, а также выигрывал планетарный турнир среди кадетов. Его напарник Анвар Музапаров, конечно, не такой "раскрученный", но засветился во время национального первенства в Павлодаре. И, наверное, финал чемпионата Казахстана и медали студенческих турниров не предел его мечтаний.

До 56-ти килограммов
Ильяс Сулейменов и Жанболат Кыдырбаев 

Участник Лондонской Олимпиады Сулейменов сменил весовую категорию и сразу вошел в число призеров последнего чемпионата страны. А наивысшим достижением 26-летнего боксера являются победа в боксерском турнире на Азиатских играх-2014. Есть в его коллекции "серебро" первенства Азии 2011 года и второе место на чемпионате мира среди военнослужащих-2010. Попробовав свои силы в проекте AIBA Pro Boxing, Ильяс обязан стать одним из лидеров в текущем составе "Астана Арланс". "Вторым номером" в основном составе станет 24-летний воспитанник жамбылской школы бокса Жанболат Кыдырбаев.

До 60-ти килограммов
Закир Сафиуллин и Мирасали Сарсенов

Вице-чемпион Азии-2015 28-летний Закир Сафиуллин последние годы активно привлекается в национальную команду. Этот боксер входил в число призеров чемпионатов Казахстана последних лет. С уходом участника Олимпиады-2016 и победителя дебютного сезона AIBA Pro Boxing Берика Абдрахманова из бокса шансы Закира на позицию лидера существенно возросли. Надеемся, расслабиться не даст фавориту 20-летний новичок и победитель нескольких международных турниров Мирасали Сарсенов.



До 64-х килограммов
Дилмурат Мижитов и Максат Жексенби

Весовая категория новичков. Оба молодые, но не раз были в призерах в первенстве страны - Мижитов 1995 года рождения, а Жексенби - 1993-го. Оба - и Дилмурат, и Максат, являются мастерами спорта. Тяжело кого-то из них поставить выше другого, ведь они находятся примерно на одном стартовом уровне. Ближайшие бои покажут, кто из них сильнее. 

До 69-ти килограммов
Асланбек Шымбергенов и Канагат Маралов

Явный фаворит в дуэте 23-летний Шымбергенов, чемпион мира среди военнослужащих-2015, признанный в прошлом сезоне лучшим боксером Азии в WSB. Возможно, если бы не жесткая конкуренция в весе, Шымбергенов бы уже боксировал не только в "Астана Арланс", но и в национальной команде. Конечно, в первой команде завершилась "Эра Елеусинова", но ей на смену пришло "время Жусупова", который еще и моложе Шымбергенова. С другой стороны, на павлодарском чемпионата Казахстана Асланбек остался без медали, а турнир выиграл Жусупов. Возможно, еще один добротный сезон в WSB и Шымбергенов "пойдет на повышение". Понимает это, скорее всего, и боксер. Понимает ситуацию и опытный Маралов: финалисту последнего первенства страны и чемпиону WSB-2015 уготована роль "бэкапа".

До 75-ти килограммов
Абылайхан Аманкул и Сапарбай Айдаров

Новоиспеченный чемпион Казахстана выступает за "арланов" с прошлого сезона. Вчерашний член молодежной сборной Казахстана 20-летний Аманкул входил в группу перспективных боксеров своего поколения. Возможно, в перспективе это второй Жанибек Алимханулы. Напарник Абылайхана 24-летний Айдаров в 2010 году выигрывал чемпионат Азии среди молодежи, а через три года выиграл первенство Казахстана. В команде он дебютант.



До 81-го килограмма
Нурдаулет Жарманов и Арман Рысбек

26-летний Жарманов является семикратным призером первенства (в 2013 году он выиграл турнир), и бронзовым призером Универсиады-2013. В "Астана Арланс" боксер выступает с чемпионского пятого сезона Всемирной серии бокса. Его напарник и ровесник Арман Рысбек начал наградной путь с медали чемпионата Азии в 2011 году. Через три года полутяжеловес выиграл национальное первенство и мировой турнир среди военнослужащих. В команде с четвертого сезона.



До 91-го килограмма
Антон Пинчук и Мухамеджан Еркин

28-летний Пинчук является одним из сильнейших казахстанских боксеров этой весовой категории и главным конкурентом серебряного призера Олимпиады-2016 Василия Левита за место в национальной команде. Пинчук, как и Сулейменов, попробовал себя в турнире AIBA Pro Boxing и не прочь поехать на японскую Олимпиаду. Трижды Антон выигрывал первенство страны. Также на его счету победа на чемпионате Азии-2013 и Азиатских играх-2014. В составе "Астана Арланс" он дебютант. Еркину 22 года, но он уже два раза был в числе призеров национального чемпионата. В команде молодой тяжеловес второй сезон.

Свыше 91-го килограмма
Олжас Букаев и Дмитрий Зиско

24-летний Букаев выиграл павлодарский чемпионат страны, победив в финале принципиального конкурента - Камшибека Кункабаева. Не исключено, что Букаев станет первым номером не только в клубе, но и в сборной страны. Во всяком случае, после перехода в профессионалы Ивана Дычко место лидера освободилось и пока ни кем не занято. Букаев, как и Кункабаев, и другие наши супертяжеловесы, имеют реальные шансы закрепиться в обойме лучших боксеров страны. Для этого тому же Букаеву нужно "на пять" выступить в WSB. Хотя, похожие задачи и у 19-летнего Дмитрия Зиско. Может быть, "Астана Арланс" зажгут новую звезду.

Добавим, что к основной двадцатке боксеров есть в распоряжении тренерского штаба во главе с Нурланом Акурпеков титулованные "резервисты". "Астана Арланс" в любой момент может усилить заявку чемпионом мира-2013 Жанибеком Алимханулы или серебряным призером Олимпиады-2016 Василием Левитом. Согласитесь, завидная возможность. При грамотном распределение сил, ведь у национальной команды в календаре чемпионат Азии и первенство мира, можно уверенно "играть на победу" с любым соперником во Всемирной серии бокса. Сомнительно, что у других команд есть такой тыл.



Фото из официальной группы "Астана Арланс" ВКонтакте

  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
Загрузка комментариев...
Закрыть
Закрыть