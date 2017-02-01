Левит и Алимханулы в запасе. С кем "Астана Арланс" отправятся в поход за третьим чемпионством в WSB

Седьмой сезон турнира начнется 4 февраля.

Двукратный чемпион Всемирной серии бокса (WSB), казахстанский клуб "Астана Арланс", входящий в состав Президентского клуба "Астана", 4 февраля вступит в борьбу в седьмом сезоне международного состязания. Подробнее о боксерах клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.



Стартует казахстанский клуб в WSB 4 февраля матчевой встречей с российской командой Patriot Boxing Team. В другой паре группы "Азия" сойдутся боксеры клубов "Чайна Драконс" (Китай) и "Узбек Тайгерс" (Узбекистан). Тренерский штаб нашей команды обнародовал состав на первый матч. Представляем вашему внимаю 20 боксеров, на которых будет сделана ставка по ходу сезона.

До 49-ти килограммов

Темиртас Жусупов и Ермек Мадиев



Роль лидера в этой весовой категории отведена 29-летнему Жусупову. Боксер не первый год на виду (три раза за последние четыре года выиграл национальный чемпионат). Возможно, сделают на него ставку и в сборной Казахстана после ухода многолетнего первого номера Биржана Жакипова. Более опытного исполнителя, чем чемпион Азии-2013, в этой категории сейчас просто нет. Что касается Мадиева, то 21-летний боксер исполнит роль дублера, ищущего свой шанс проявить себя.







До 52-х килограммов

Олжас Саттибаев и Анвар Музапаров



Новоиспеченный капитан "арланов" однозначно должен повести за собой команду. 28-летний чемпион Азии-2014 после Олимпиады-2016 "расстался" с национальной командой и может полностью сосредоточиться на Всемирной серии бокса. Не сомневаемся, что весь свой потенциал опытный боксер еще не раскрыл, ведь он был финалистом чемпионата мира среди молодежи, а также выигрывал планетарный турнир среди кадетов. Его напарник Анвар Музапаров, конечно, не такой "раскрученный", но засветился во время национального первенства в Павлодаре. И, наверное, финал чемпионата Казахстана и медали студенческих турниров не предел его мечтаний.



До 56-ти килограммов

Ильяс Сулейменов и Жанболат Кыдырбаев



Участник Лондонской Олимпиады Сулейменов сменил весовую категорию и сразу вошел в число призеров последнего чемпионата страны. А наивысшим достижением 26-летнего боксера являются победа в боксерском турнире на Азиатских играх-2014. Есть в его коллекции "серебро" первенства Азии 2011 года и второе место на чемпионате мира среди военнослужащих-2010. Попробовав свои силы в проекте AIBA Pro Boxing, Ильяс обязан стать одним из лидеров в текущем составе "Астана Арланс". "Вторым номером" в основном составе станет 24-летний воспитанник жамбылской школы бокса Жанболат Кыдырбаев.



До 60-ти килограммов

Закир Сафиуллин и Мирасали Сарсенов



Вице-чемпион Азии-2015 28-летний Закир Сафиуллин последние годы активно привлекается в национальную команду. Этот боксер входил в число призеров чемпионатов Казахстана последних лет. С уходом участника Олимпиады-2016 и победителя дебютного сезона AIBA Pro Boxing Берика Абдрахманова из бокса шансы Закира на позицию лидера существенно возросли. Надеемся, расслабиться не даст фавориту 20-летний новичок и победитель нескольких международных турниров Мирасали Сарсенов.







До 64-х килограммов

Дилмурат Мижитов и Максат Жексенби



Весовая категория новичков. Оба молодые, но не раз были в призерах в первенстве страны - Мижитов 1995 года рождения, а Жексенби - 1993-го. Оба - и Дилмурат, и Максат, являются мастерами спорта. Тяжело кого-то из них поставить выше другого, ведь они находятся примерно на одном стартовом уровне. Ближайшие бои покажут, кто из них сильнее.



До 69-ти килограммов

Асланбек Шымбергенов и Канагат Маралов



Явный фаворит в дуэте 23-летний Шымбергенов, чемпион мира среди военнослужащих-2015, признанный в прошлом сезоне лучшим боксером Азии в WSB. Возможно, если бы не жесткая конкуренция в весе, Шымбергенов бы уже боксировал не только в "Астана Арланс", но и в национальной команде. Конечно, в первой команде завершилась "Эра Елеусинова", но ей на смену пришло "время Жусупова", который еще и моложе Шымбергенова. С другой стороны, на павлодарском чемпионата Казахстана Асланбек остался без медали, а турнир выиграл Жусупов. Возможно, еще один добротный сезон в WSB и Шымбергенов "пойдет на повышение". Понимает это, скорее всего, и боксер. Понимает ситуацию и опытный Маралов: финалисту последнего первенства страны и чемпиону WSB-2015 уготована роль "бэкапа".



До 75-ти килограммов

Абылайхан Аманкул и Сапарбай Айдаров



Новоиспеченный чемпион Казахстана выступает за "арланов" с прошлого сезона. Вчерашний член молодежной сборной Казахстана 20-летний Аманкул входил в группу перспективных боксеров своего поколения. Возможно, в перспективе это второй Жанибек Алимханулы. Напарник Абылайхана 24-летний Айдаров в 2010 году выигрывал чемпионат Азии среди молодежи, а через три года выиграл первенство Казахстана. В команде он дебютант.







До 81-го килограмма

Нурдаулет Жарманов и Арман Рысбек



26-летний Жарманов является семикратным призером первенства (в 2013 году он выиграл турнир), и бронзовым призером Универсиады-2013. В "Астана Арланс" боксер выступает с чемпионского пятого сезона Всемирной серии бокса. Его напарник и ровесник Арман Рысбек начал наградной путь с медали чемпионата Азии в 2011 году. Через три года полутяжеловес выиграл национальное первенство и мировой турнир среди военнослужащих. В команде с четвертого сезона.







До 91-го килограмма

Антон Пинчук и Мухамеджан Еркин



28-летний Пинчук является одним из сильнейших казахстанских боксеров этой весовой категории и главным конкурентом серебряного призера Олимпиады-2016 Василия Левита за место в национальной команде. Пинчук, как и Сулейменов, попробовал себя в турнире AIBA Pro Boxing и не прочь поехать на японскую Олимпиаду. Трижды Антон выигрывал первенство страны. Также на его счету победа на чемпионате Азии-2013 и Азиатских играх-2014. В составе "Астана Арланс" он дебютант. Еркину 22 года, но он уже два раза был в числе призеров национального чемпионата. В команде молодой тяжеловес второй сезон.



Свыше 91-го килограмма

Олжас Букаев и Дмитрий Зиско



24-летний Букаев выиграл павлодарский чемпионат страны, победив в финале принципиального конкурента - Камшибека Кункабаева. Не исключено, что Букаев станет первым номером не только в клубе, но и в сборной страны. Во всяком случае, после перехода в профессионалы Ивана Дычко место лидера освободилось и пока ни кем не занято. Букаев, как и Кункабаев, и другие наши супертяжеловесы, имеют реальные шансы закрепиться в обойме лучших боксеров страны. Для этого тому же Букаеву нужно "на пять" выступить в WSB. Хотя, похожие задачи и у 19-летнего Дмитрия Зиско. Может быть, "Астана Арланс" зажгут новую звезду.



Добавим, что к основной двадцатке боксеров есть в распоряжении тренерского штаба во главе с Нурланом Акурпеков титулованные "резервисты". "Астана Арланс" в любой момент может усилить заявку чемпионом мира-2013 Жанибеком Алимханулы или серебряным призером Олимпиады-2016 Василием Левитом. Согласитесь, завидная возможность. При грамотном распределение сил, ведь у национальной команды в календаре чемпионат Азии и первенство мира, можно уверенно "играть на победу" с любым соперником во Всемирной серии бокса. Сомнительно, что у других команд есть такой тыл.







Фото из официальной группы "Астана Арланс" ВКонтакте